31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık tam gün mü tatil yarım gün mü? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Yılbaşı kutlamaları için hazırlıklarını sürdürenler 31 Aralık ve 1 Ocak ile ilgili araştırmalar yapıyor. Koronavirüs salgını devam ederken yılbaşında sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak konusu oldu. Ayrıca 31 Aralık hafta içine denk geldiği için tatil yapmak isteyenler 31 Aralık tam gün mü tatil yarım gün mü? 31 Aralık resmi tatil mi? sorularını sorguluyor. İşte Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusunun ve diğer araştırılan konuların yanıtları...
31 ARALIK TAM GÜN MÜ TATİL YARIM GÜN MÜ?
31 Aralık resmi tatillerimiz arasında bulunmamaktadır. Dolayısıyla 31 Aralık Cuma günü yarım gün ya da tam gün tatil değildir.
YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
1 Ocak resmi tatildir. Ancak geçtiğimiz yıl yılbaşında koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Vatandaşlar yeni yıla evlerinde kutlayarak girmişti. Bu yıl ise sokağa çıkma yasağı uygulaması olması beklenmiyor. Konuya dair yeni bir gelişme olduğu taktirde haberimiz güncellenecektir.
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?
Yılbaşı tatili diye de bilinen resmi tatil 1 Ocak'ta yapılıyor. Okullar ve resmi kurumlar ile pek çok özel kurum her yıl 1 Ocak tarihinde çalışmalarına bir günlük ara veriyor. Ancak bu yıl 1 Ocak tarihi cumartesi gününe denk geliyor bu nedenle de ekstra bir yılbaşı tatili bulunmuyor.
2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak 2022 - Yılbaşı
23 Nisan 2022 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2022 - Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı Arifesi
2-3-4 Mayıs 2022 - Ramazan Bayramı