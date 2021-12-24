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    • 24.12.2021 14:53
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    • 24.12.2021 14:53
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    Başkan Erdoğan Aliyev'in yaş gününü kutladı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 60. yaş gününü kutladı. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bütün alanlarda başarılı şekilde geliştiği vurgulanan görüşmede, ilişkilerin bundan sonra daha da güçleneceği ifade edildi.

    Başkan Erdoğan Aliyev’in yaş gününü kutladı

    Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başakn Erdoğan, Aliyev'i telefonla aradı.

    Erdoğan, yaş gününü kutladığı Aliyev'e çalışmalarında başarı, hayatında da sağlık diledi. Aliyev de Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

    Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bütün alanlarda başarılı şekilde geliştiği vurgulanan görüşmede, ilişkilerin bundan sonra daha da güçleneceği ifade edildi.

    Erdoğan ve Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin gelişimine yönelik bazı konuları da müzakere etti.

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