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    Son dakika! Başkan Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü

    Gelen son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30’uncu yıl dönümünü tebrik etti.

    Başkan Erdoğan Kırgız mevkidaşı Caparov ile görüştü
    Son dakika haberleri... İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile telefonda görüştü.

    Görüşmede, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

    Başkan Erdoğan, görüşmede, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30'uncu yıldönümünü tebrik etti.

    Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olmakla her daim iftihar edeceklerini belirten Başkan Erdoğan, geçen 30 yılda Türk-Kırgız ilişkilerinin ortak tarih, kültür ve kardeşlik ilişkileri temelinde her alanda hızlı ve istikrarlı gelişme kaydettiğini dile getirdi.

    Başkan Erdoğan, bu özel ve anlamlı yıldönümü vesilesiyle yaptıkları Ortak Açıklama ile de işbirliğini ve dayanışmayı derinleştirmeye yönelik müşterek iradelerini sergilediklerini vurguladı.

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