24 Aralık Cuma bugün Bartın, Sinop, Niğde'de okullar tatil mi olacak mı? İstanbul Gaziantep okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz'in kıyı kesimi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Artvin, Tokat, Niğde, Kayseri, Sivas, Kars, Ağrı, Muş, Siirt, Mardin ve Diyarbakır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, G. Antep, Kilis, Ş. Urfa ve Adıyaman çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.