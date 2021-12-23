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    • 24.12.2021 11:08
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    24 Aralık Cuma bugün Bartın, Sinop, Niğde'de okullar tatil mi olacak mı? İstanbul Gaziantep okullar tatil mi?

    Aralık ayının sonlarında Türkiye'nin bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bu kapsamda bir valilik açıklaması yapılıp yapılmadığı da merak ediliyor. Peki, 22 Aralık okullar tatil mi? Çarşamba Konya, Zonguldak, Bartın, Sinop, Bolu'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklaması geldi mi? İşte merak edilen detaylar...

    İstanbul Gaziantep okullar tatil mi?

    Bazı illerde kar yağışı etkisini gösterirken milyonlarca öğrenci ve öğretmen yaşadığı illerde ertesi gün kar tatil olup olmayacağını araştırıyor. Yaşadığı illerde okulların kar yağışı nedeniyle tatil edilip edilmeyeceğini merak eden öğrenciler arama motorları üzerinden yaptıkları araştırmaları arttırdı. Peki, İstanbul Gaziantep okullar tatil mi? 24 Aralık Cuma yarın Bartın, Niğde'de okullar tatil edildi mi? İşte son gelişmeler

    SİNOP'UN BAZI İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL

    Sinop'ta kar yağışı dolayısıyla bazı ilçelerde okullar bir gün daha tatil edildi. Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Etkisini sürdüren kar yağışının özellikle ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle Sinop Merkez, Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerimizde okullar 24 Aralık Cuma tarihinde eğitime ara verilmiştir. Ayrıca Dikmen ve Gerze ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

    VALİLİKLERDEN TATİL HABERLERİ GELDİKÇE HABERİMİZ ANINDA GÜNCELLENMEKTEDİR...

    İSTANBUL GAZİANTEP OKULLAR TATİL Mİ?

    Diğer illerde okullar tatil mi sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Valilik ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konu hakkında açıklama gelirse anında haberimize eklenecektir.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz'in kıyı kesimi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Artvin, Tokat, Niğde, Kayseri, Sivas, Kars, Ağrı, Muş, Siirt, Mardin ve Diyarbakır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, G. Antep, Kilis, Ş. Urfa ve Adıyaman çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
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        Haberler Güncel 24 Aralık Cuma bugün Bartın, Sinop, Niğde'de okullar tatil mi olacak mı? İstanbul Gaziantep okullar tatil mi?
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