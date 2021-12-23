24 Aralık Cuma bugün Bartın, Sinop, Niğde'de okullar tatil mi olacak mı? İstanbul Gaziantep okullar tatil mi?

Bazı illerde kar yağışı etkisini gösterirken milyonlarca öğrenci ve öğretmen yaşadığı illerde ertesi gün kar tatil olup olmayacağını araştırıyor. Yaşadığı illerde okulların kar yağışı nedeniyle tatil edilip edilmeyeceğini merak eden öğrenciler arama motorları üzerinden yaptıkları araştırmaları arttırdı. Peki, İstanbul Gaziantep okullar tatil mi? 24 Aralık Cuma yarın Bartın, Niğde'de okullar tatil edildi mi? İşte son gelişmeler
SİNOP'UN BAZI İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL
Sinop'ta kar yağışı dolayısıyla bazı ilçelerde okullar bir gün daha tatil edildi. Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Etkisini sürdüren kar yağışının özellikle ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle Sinop Merkez, Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerimizde okullar 24 Aralık Cuma tarihinde eğitime ara verilmiştir. Ayrıca Dikmen ve Gerze ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.
VALİLİKLERDEN TATİL HABERLERİ GELDİKÇE HABERİMİZ ANINDA GÜNCELLENMEKTEDİR...
İSTANBUL GAZİANTEP OKULLAR TATİL Mİ?
Diğer illerde okullar tatil mi sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Valilik ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konu hakkında açıklama gelirse anında haberimize eklenecektir.