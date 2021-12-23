Turkovac aşısı ne zaman çıkacak? Yerli aşı Turkovac randevusu nereden, nasıl alınır? Turkovac inaktif aşı mı, MRNA mı?

"Yerli inaktif Kovid-19 Turkovac aşımız bugün itibariyle acil kullanım onayı almış durumda" ifadesini kullanan Koca, şunları belirtti:

"Üretime bugün itibariyle başlamış olduk. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün Şanlıurfa'da üretim yapılan merkezlerimizden birindeyiz. 50 yıl sonra Türkiye hücreden başlayarak Türk bilim insanlarımız tarafından yüzde 100 yerli olarak geliştirilen bir aşıyı geliştirmiş olduk. Aynı zamanda 24 yıl aradan sonra, yerli aşımız üretilmiş oluyor. Böylece Kovid-19 aşısı üreten bugün itibariyle 9 ülkeden biri olduk. Şu an dolum tesislerinin olduğu alandayız. Şu an dolum, etiketlenme ve ambalajlanma olan noktadayız. Dolum tesislerinde dolumu, etiketlenmesi ve ambalajlanması burada yapılıyor, üretim başlamış oldu. Sayın Cumhurbaşkanım, işaret ettiğiniz üzere yıl bitmeden acil kullanım onayı ve üretimi Turkovac'ın başlamış oldu. Bu başarı liderliğinizde bütün milletimizin başarısıdır."

"GELECEK HAFTA SONU KULLANIMA GEÇECEĞİZ"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugün itibarıyla üretime başlamış durumdayız. Kovid aşısı üreten 9 ülkeden biri olduk. Gelecek hafta sonundan itibaren şehir hastaneleri başta olmak üzere yıl bitmeden aşımızın kullanımına geçmiş olacağız. dedi.