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    • 23.12.2021 18:02
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    Turkovac aşısı ne zaman çıkacak? Yerli aşı Turkovac randevusu nereden, nasıl alınır? Turkovac inaktif aşı mı, MRNA mı?

    Tüm illerden milyonlarca vatandaş Turkovac aşısı ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırılıyor. Koronavirüs ile mücadele tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam ediyor ve bu noktada salgının hızını kesmek için aşılama büyük önem taşıyor. Peki Yerli aşı Turkovac randevusu nereden, nasıl alınır? Turkovac inaktif aşı mı, MRNA mı? Tamamiyle yerli imkanlarla üretilen Turkovac’ın ilk sevkiyat gerçekleşti ve heyecan daha da arttı. Peki vatandaşlar istedikleri zaman randevu alıp aşılarını olabilirler mi? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Turkovac aşısı ne zaman çıkacak?

    Turkovac aşısı ne zaman çıkacak? Yerli aşı Turkovac randevusu nereden, nasıl alınır? Turkovac inaktif aşı mı, MRNA mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ülke genelinde Turkovac aşısı ile ilgili araştırmalar hız kazandı, koronavirüse karşı %100 yerli imkanlarla üretilen Turkovac için heyecan dorukta ve randevu almak isteyen vatandaşlar sistemin açılıp açılmadığını merak eder oldu. İşte detaylar...

    TURKOVAC ACİL KULLANIM ONAYI ALDI!

    Sağlık Bakanı Koca, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını bildirdi.

    Koca, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir laboratuvarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın online katıldığı programda yaptığı konuşmada, milletin beklediği müjdeyi vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

    "Yerli inaktif Kovid-19 Turkovac aşımız bugün itibariyle acil kullanım onayı almış durumda" ifadesini kullanan Koca, şunları belirtti:

    "Üretime bugün itibariyle başlamış olduk. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün Şanlıurfa'da üretim yapılan merkezlerimizden birindeyiz. 50 yıl sonra Türkiye hücreden başlayarak Türk bilim insanlarımız tarafından yüzde 100 yerli olarak geliştirilen bir aşıyı geliştirmiş olduk. Aynı zamanda 24 yıl aradan sonra, yerli aşımız üretilmiş oluyor. Böylece Kovid-19 aşısı üreten bugün itibariyle 9 ülkeden biri olduk. Şu an dolum tesislerinin olduğu alandayız. Şu an dolum, etiketlenme ve ambalajlanma olan noktadayız. Dolum tesislerinde dolumu, etiketlenmesi ve ambalajlanması burada yapılıyor, üretim başlamış oldu. Sayın Cumhurbaşkanım, işaret ettiğiniz üzere yıl bitmeden acil kullanım onayı ve üretimi Turkovac'ın başlamış oldu. Bu başarı liderliğinizde bütün milletimizin başarısıdır."

    "GELECEK HAFTA SONU KULLANIMA GEÇECEĞİZ"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugün itibarıyla üretime başlamış durumdayız. Kovid aşısı üreten 9 ülkeden biri olduk. Gelecek hafta sonundan itibaren şehir hastaneleri başta olmak üzere yıl bitmeden aşımızın kullanımına geçmiş olacağız. dedi.

        TURKOVAC AŞISI NEDİR?

        TURKOVAC, Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilmiş inaktif tipte bir COVID-19 aşısıdır. Veteriner hekim Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin ekip liderliğiyle aşı çalışması Faz-3 aşılamaları ile devam etmektedir.

        TURKOVAC VARYANTLARA KARŞI ETKİLİ Mİ?

        Yerli aşı adayı TURKOVAC'ın çeşitli varyantlar üzerinde etkinliğine yönelik çalışmalar da yürütülüyor. Bu çerçevede aşının Alfa varyantına karşı yüzde 100 etkili olduğu belirlenirken, izole edilen Delta varyantı üzerindeki incelemeler devam ediyor.

        YERLİ AŞININ SAPTANMIŞ BİR YAN ETKİSİ VAR MI?

        Dünyada aşı çalışmaları için belirlenmiş standartlar olan GLP, GMP ve GCP standartlarına uygun şekilde yürütülen TURKOVAC inaktif aşı geliştirme çalışmalarında, şu ana kadar gönüllülerde ciddi bir yan etkiyle karşılaşılmadı.
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        Haberler Güncel Turkovac aşısı ne zaman çıkacak? Yerli aşı Turkovac randevusu nereden, nasıl alınır? Turkovac inaktif aşı mı, MRNA mı?
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