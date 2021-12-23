Günler ne zaman uzayacak 2022? Gündüzler ne zaman uzamaya başlıyor? En uzun gündüz ve gece hangi tarihlerde yaşanıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi, Güneş ışınlarının dönencelere denk gelmesi gibi durumlar yaşamı da yakından etkiliyor ve Kuzey, Güney Yarımkürelerde gündüz gece, mevsim farklılıkları oluşuyor. Ülkemizde sabahları havanın geç aydınlandığı ve kış mevsiminin yaşandığı şu günlerde gündüzler hangi tarihte uzamaya başlayacak?
GÜNLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLAYACAK?
"Günler ne zaman uzayacak?" sorusunun bilimsel açıklamasına göre, 21 Aralık'ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Bu tarihten itibaren geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başlar ve bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder.
YAZ GÜNDÖNÜMÜ NE NEDİR?
Yaz gündönümü veya yaz gün dönümü güneş ışıklarının Yengeç Dönencesi'ne yılda bir kez (yaklaşık 21 Haziran'da) dik geldiği andır.
Yaz gündönümü tarihi olan 21 Haziran, Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüz ve en kısa gecenin yaşandığı gün olurken, kuzeye gidildikçe gündüz süresi de uzuyor. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede yazın, güney yarıkürede kışın başlangıcı sayılıyor. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul ediliyor.
Yılın en uzun gün ve gecesi olan 21 Haziran'da yaz gündönümü şöyle gelişmektedir: Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik gelir ve güneş ışınları Kuzey Yarımküre'ye en dik, Güney Yarımküre'ye en eğik açılarla gelir. 21 Haziran'dan sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalmaya (yaz gündönümü),Güney Yarımküre'de ise uzamaya (kış gündönümü) başlar.