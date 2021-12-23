Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.12.2021 10:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.12.2021 10:47
    ABONE OL

    Son dakika: İstanbul'da kar yağışı arttı ilk kaza haberi geldi! Şarampole yuvarlandı

    İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini bir anda artırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilk kaza haberi de geldi. Başakşehir'de kar yağışının etkili olduğu yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole uçtu. 10 metre aşağıya sürüklenen otomobilden sürücü, kendi imkanlarıyla çıkarak babasını aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Başakşehir'de, kar yağışının etkili olduğu yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole uçtu. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

    Kaza, saat 09.00 sıralarında, Kayabaşı Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu kesimde, 54 B 5991 plakalı otomobili ile bulvar üzerinde giden kadın, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Otomobil, şarampole düştü. Yaklaşık 10 metre aşağıya sürüklenen otomobilden sürücü, kendi imkanlarıyla çıkarak babasını aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kazadan yara almadan kurtulan kadın, babası gelene kadar üşümemesi için itfaiye aracında bekletildi.

    Daha sonra sürücü, kontrol amaçlı ambulans ile hastaneye götürüldü. Şarampole düşen otomobilde hafif hasar oluştu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Türk müziğinin acı kaybı
    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da kar yağışı arttı ilk kaza haberi geldi! Şarampole yuvarlandı
        SON DAKİKA