ÇARŞI DAVASI DA BİRLEŞMİŞTİ
"15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı olaylarına" ilişkin Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ve firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ile Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 17 sanığın yargılamasını yapan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Çarşı mensuplarının da aralarında bulunduğu 35 sanıklı davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazarak, dava dosyalarının birleştirilmesine ilişkin görüşlerini istemişti.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen yazıda, Kavala'nın da arasında bulunduğu 17 sanıklı dava dosyası ve 35 sanıklı Çarşı davası dosyası arasında yargılama konusu eylemler açısından hukuki ve fiili irtibat bulunduğu belirtilmişti.
Çarşı grubu davasının iddianamesinin, 17 sanıklı davanın iddianamesinden eski ve Çarşı davası ilk kararının daha üst bir kanun yolu olan Yargıtay incelemesinden geçmiş olduğuna işaret edilen yazıda, Kavala'nın yargılandığı "15 Temmuz darbe girişimi" davası ve "Gezi Parkı olaylarına" ilişkin 17 sanıklı dosyanın, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davayla birleştirilmesine muvafakat verilip verilmediği sorulmuştu.
Söz konusu talebi değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de iki dosyanın kendilerinde birleşmesine muvafakat verdiklerini bildirir yazıyı 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.
Dava dosyaları İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirilmişti.