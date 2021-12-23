

ÇARŞI DAVASI

Gezi Parkı olaylarına ilişkin aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı mensuplarının da bulunduğu 35 sanığa, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "terör örgütü kurma veya yönetme ile örgüte üye olma" suçlarından verilen beraat kararları, Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Bozma ilamında, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Gezi Parkı olaylarına ilişkin dosya ile bu dosya arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu belirtilerek, "örgüt üyeliği suçunun özelliği nazara alınarak, her iki dosyanın birleştirilmesi cihetine gidilmesi, sanıkların hukuki durumlarının buna göre takdir ve tayini gerekirken, yazılı şekilde eksik araştırma neticesinde beraatlerine karar verilmesi"nin bozma nedeni sayıldığı aktarılmıştı.