İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün gerçekleştirdiği Gezi kalkışması, 17-25 Aralık kumpasları ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürüttüğü soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Gezi kalkışmasının finansörlüğünü yaptığı iddiasıyla tutuklanan Anadolu Kültür A.Ş. ve Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın, Soros'la irtibatı belirlendi. Buna göre Açık Toplum Vakfı'nın Genel Müdürü Gökçe Tüylüoğlu Gezi'den sonra ABD'li milyarder George Soros'la evinde görüşerek kalkışmaya dair rapor verdi. Aynı dönemde Vakfın Danışma Kurulu Üyesi İshak Alaton da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le telefonla irtibat kurdu.



'SOROS BENİ EVİNE ÇAĞIRDI'

Soruşturma dosyasına göre kalkışmadan 4 ay sonra Açık Toplum Vakfı Genel Müdürü Gökçe Tüylüoğlu Kavala'yı 3 Eylül 2013'te aradı. Görüşmede, George Soros'la 20 Ekim'de görüşeceğini söyledi. Tüylüoğlu, Kavala'ya, "George Soros, ayın 20'si sabahı kahvaltıya çağırdı beni evine. Hani gitmeden önce sizinle bir durum değerlendirmesi yapmak istiyorum, hani İshak Bey'le de. Anladığım kadarıyla bir şey istiyorlar. Ne oluyor, ne bitiyor duymak istiyorlar" dedi.



ALATON DA GÜLEN'LE GÖRÜŞTÜ

İshak Alaton'un ise Gökçe Tüylüoğlu'na, "Dün akşam hocaefendi (Fetullah Gülen) ile telefonda görüştüm. 'Hasretle kucaklıyoruz, geçmiş olsun, duacıyız' dedim. Falan filan ve hepsini ve ben konuştukça da hissediyorum ki ağlamaklı oldu o adam (terörist başı Fetullah Gülen) şeyde telefonda yani o kadar hislendi, eskiyi hatırladı belki" dediği, Tüylüoğlu'nun da "Haa tamam harika" dediği belirlendi.



*Açık Toplum Vakfı'nın Danışma Kurulu'nda görev yapan işadamı İshak Alaton, 11 Eylül 2016 tarihinde vefat etmişti.​



EYLEMLER FETÖ'YLE ORTAK

Gökçe Tüylüoğlu'nun, Alaton'la görüşmesi de dosyada yer aldı. Telefon görüşmelerine göre Tüylüoğlu, "Bağımsız Türkiye Komisyonu üzerine yoğunlaşacağız" derken, kasım ayında FETÖ'ye bağlı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, Zaman ve Today Zaman'da farklı iki yapıyla irtibatı anlatılıyor. Görüşmede, Anadolu'da bu grupla yapılacak ortaklık görüşülüyor. 27 Mayıs 2013'te başlayan Gezi kalkışması 22 gün sürmüş 79 ile yayılmıştı. Soruşturmada Kavala'nın eylemi organize ettiği iddia ediliyor. Kavala'nın başkanı olduğu Açık Toplum Vakfı ise Yahudi kökenli spekülatör Gerge Soros tarafından kuruldu.





SOROS'UN VAKFI KEPENK KAPATTI

Türkiye'de Avrupa Birliği'nden aldığı finansmanla hükümeti devirmeye yönelik eylemlerin odağındaki Açık Toplum Vakfı, "faaliyetlerinin imkânsız hale geldiği" gerekçesiyle tüm faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Gürcistan, Ermenistan, Mısır gibi pek çok yerde devrimleri finanse ettiği bilinen Yahudi kökenli spekülatör işadamı George Soros'un kurduğu vakıf, başında olduğu tutuklu sanık Osman Kavala eliyle Gezi kalkışmasının ana sponsorluğunu üstlenmişti.



'İMKÂNSIZ HALE GELDİ'

Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu, Vakıf senedinin 16. Maddesi uyarınca Mütevelli Heyeti'ne Vakfın tüm faaliyetlerini sonlandırmayı teklif etmiştir" denildi. Aynı açıklamada "Mütevelli Heyeti'nin Vakıf hakkında medyada yer alan asılsız iddia ve ölçüsüz spekülasyonlarının yoğunlaşmasının Vakfın faaliyetlerini sürdürmeyi imkânsız kıldığı düşüncesiyle bu teklifi onaylamıştır" denildi. Soros'un kurduğu vakıf, tutuklu Kavala'nın da kurucuları arasında yer aldığı Anadolu Kültür A.Ş. ile birlikte anılıyor ve hükumeti hedef alan organizasyonların düzenleyicileri olarak gündeme gelmişti.