Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan çocuğun son durumu! Asiye Ateş sağlık durumu nasıl son dakika?

Devletin bütün imkanların seferber edildiğini belirten Gül, şöyle konuştu:

"Hepimize geçmiş olsun. Ailenin bundan sonraki hem tedavi hem de diğer süreçlerde valilik olarak biz takip edeceğiz. Kamuoyunda ailemize sanki baskı yapıldığı, baskı altında tutulduğuyla ilgili bir çok şey yazılıyor ama bunların doğruluğu yok. Aileyle konuştuk herhangi bir baskı yok. Bundan sonraki süreç adliyeye intikal etmiş. Saklanacak ve gizlenecek bir durum yok. İnşallah tez zamanda yavrumuz sağlığına kavuşur."

SALDIRGAN PİTBULLAR YAKALANDI

Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmıştı. Saldırgan "pitbull"lar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.