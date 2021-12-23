CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde grev büyüyor! İşçiler CHP binasını bastı

Bakırköy Belediyesi'nde 'sıfır zam' dayatması nedeniyle Belediye İş Sendikası'na üye yaklaşık 300 işçinin 60 gün önce başlattığı grev devam ediyor. Dün de Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, işçileri müzakere masasına çağırdı. Ancak bir önceki teklifi bir puan aşağı indirdi. Buna tepki gösteren işçiler belediye binasında durumu protesto etti, ardından da CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı'na giderek işgal etti. Yaklaşık 50 kişilik grupla CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı'na giden Belediye İş Sendikası Genel Sekreteri Bayram Özkan ve Sendika Şube Başkanı Savaş Doğan, İlçe Başkanı Celal Sevinç ve yönetim ile görüştü.

CHP Bakırköy İlçe Başkanı Celal Sevinç'e, yaptıkları tüm iyi niyetli girişimlere rağmen herhangi bir sonuca ulaşılamadığını, CHP yönetiminin çözüme dair bir adım atmadığını söyleyen Bayram Özkan, gereken ilginin gösterilmemesi nedeniyle sitem etti.

Sorunlarının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na iletilene kadar ilçe başkanlık binasını terk etmeyeceklerini söyleyen Özkan, "Bu gece ya sonuç alınacak ya da arkadaşlarımız burada misafir olacak" dedi.

Gece saatlerinde parti yetkilileriyle görüşen işçiler eylemi sonlandırarak binadan ayrıldı.