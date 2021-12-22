Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Sağlık Bakanlığı 40 müfettiş yardımcısı alacak

Son dakika haberi...Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 40 müfettiş yardımcısı kadrosu için sözlü sınav yapılacak.
Başvuruda bulunacak adayların en az 4 yıl süreli lisans eğitimi veren iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonuçları esas alınmak kaydıyla KPSSP9, KPSSP11, KPSSP28, KPSSP33, KPSSP38, KPSSP43, KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puan almış olmaları ve 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.
Adaylar, sınav başvurularını elektronik ortamda e-Devlet aracılığı ile "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirecekler. Başvurular 27 Aralık'ta saat 00.01'de başlayıp, 9 Ocak'ta saat 23.59'da sona erecek.
Giriş sınavına, alınacak müfettiş yardımcısı kadrosunun 4 katı aday çağrılacak. Sıralama KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılacak ve son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılacak.