Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Sağlık Bakanlığı 40 müfettiş yardımcısı alacak

Sınavda başarılı sayılabilmek için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekiyor. Giriş sınav notunun eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olan aday öncelik kazanacak. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle, atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl ve yedek belirlenerek ilan edilecek.