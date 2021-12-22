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    • 22.12.2021 17:35
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    • 22.12.2021 17:35
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    23 Aralık okullar tatil mi? Perşembe Trabzon, Samsun, Bolu, Konya, Bartın'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması...

    Ülke genelinde soğuk hava dalgası etkisini gösterirken okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer aldı. Türkiye'nin bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken milyonlarca öğrenci ve öğretmen yaşadığı illerde ertesi gün kar tatil olup olmayacağı konusundaki açıklamaya odaklandı. Peki, 23 Aralık okullar tatil mi? Trabzon, Samsun, Bolu, Konya, Karabük'te okullar tatil mi? Valilik ve MEB açıklaması var mı? İşte son gelişmeler...

    23 Aralık Perşembe günü okullar tatil mi?

    Türkiye'nin bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken okulların tatil olup olmadığı konusunda yapılan araştırmalar artışa geçti. Yaşadığı illerde okulların kar yağışı nedeniyle tatil edilip edilmeyeceğini merak eden öğrenciler sorgulatmalar yapıyor. Bazı illerin valiliklerinden kar tatili haberleri gelmeye başladı. Peki, 23 Aralık okullar tatil mi? Perşembe Trabzon, Samsun, Bolu, Konya, Bartın'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması var mı? İşte detaylar...

    BARTIN'DA OKULLAR YARIN DA TATİL EDİLDİ

    Bartın'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.

    Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 23 Aralık Perşembe günü ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaokullar ile liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim öğretime uzaktan devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

    Ayrıca, kent genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

    VALİLİKLERDEN TATİL HABERLERİ GELDİKÇE HABERİMİZ ANINDA GÜNCELLENMEKTEDİR...

    METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey , iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI: İç ve doığu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: İç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı doğu kesimlerde güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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        Haberler Güncel 23 Aralık okullar tatil mi? Perşembe Trabzon, Samsun, Bolu, Konya, Bartın'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması...
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