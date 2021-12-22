Türkiye'nin bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken okulların tatil olup olmadığı konusunda yapılan araştırmalar artışa geçti. Yaşadığı illerde okulların kar yağışı nedeniyle tatil edilip edilmeyeceğini merak eden öğrenciler sorgulatmalar yapıyor. Bazı illerin valiliklerinden kar tatili haberleri gelmeye başladı. Peki, 23 Aralık okullar tatil mi? Perşembe Trabzon, Samsun, Bolu, Konya, Bartın'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması var mı? İşte detaylar...
BARTIN'DA OKULLAR YARIN DA TATİL EDİLDİ
Bartın'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 23 Aralık Perşembe günü ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaokullar ile liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim öğretime uzaktan devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.
Ayrıca, kent genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey , iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.