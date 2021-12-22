İstanbulkart vizeleme nasıl yapılır? Ücretsiz ve indirimli İstanbulkart vizeleme işlemi nereden yapılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Vatandaşlar indirimli olarak İstanbullkartı'nı kullanmaya devam edebilmek için yılda bir defa güncelleme, vizeleme işlemi yapması gerekiyor. İstanbulkart vizeleme işlemi nereden yapılıyor, online olarak gerçekleştirilebiliyor mu?