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    • 22.12.2021 18:05
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    • 22.12.2021 18:05
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    İstanbulkart vizeleme nasıl yapılır? Ücretsiz ve indirimli İstanbulkart vizeleme işlemi nereden yapılıyor?

    Tüm illerden vatandaşların sıklıkla araştırdıkları arasında İstanbulkart vizeleme nasıl yapılır? Sorusu yer alıyor. Milyonlarca kişi toplu taşıma kullanıyor ve binerken zorunlu olarak basılan İstanbulkart’ın vize işlemi her yıl yapılıyor ve bu işlemin online olarak yapılıp yapılmadığı merak konusu oluyor. Özellikle öğretmenler ve öğrenciler konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki Ücretsiz ve indirimli İstanbulkart vizeleme işlemi nereden yapılıyor? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    İstanbulkart vizeleme nasıl yapılır?

    İstanbulkart vizeleme nasıl yapılır? Ücretsiz ve indirimli İstanbulkart vizeleme işlemi nereden yapılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Vatandaşlar indirimli olarak İstanbullkartı'nı kullanmaya devam edebilmek için yılda bir defa güncelleme, vizeleme işlemi yapması gerekiyor. İstanbulkart vizeleme işlemi nereden yapılıyor, online olarak gerçekleştirilebiliyor mu?

    İSTANBULKART VİZELEME NASIL YAPILIR?

    Kartınızın güncelleme işlemini son vize tarihinin 1 ay öncesinden itibaren son vize tarihine kadar gerçekleştirebilirsiniz. Kartınızın son vize tarihinden önce güncelleme işlemi yapılmazsa kartınız bloke olacaktır veya tam tarifeye geçecektir.

    Güncelleme tarihlerinde şehir dışında bulunmanız durumunda kartınızı güncelleme hakkınız 5 yıla kadar devam edecektir. Vizeleme işlemi görseldeki İstanbul genelinde bulunan yaklaşık 970 civarında ODM/Biletmatik cihazından gerçekleştirilir.

    Ücretsiz Kartlar İçin;

    1. Kart, Biletmatik'in kart okuma kısmına yerleştirilir ve 10 saniye beklenir.

    2. Kart güncelleme işlemi tamamlanmıştır. Kartınızı alıp bir sonraki güncelleme işlemine kadar ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

        İndirimli Kartlar için;

        1. İndirimli kartlarda vizeleme yapılabilmesi için kartınızın içinde 5TL bakiye bulunması gerekmetedir. Kart, Biletmatik'in kart okuma kısmına yerleştirilir.

        2. Biletmatik ekranında "5TL karşılığında güncellemeyi kabul ediyor musunuz?" uyarısı çıktığında onay tuşuna basılır.
        3. Onay tuşuna basıldıktan sonra 10 saniye beklenir ve kart alınır.

        4. Kart güncelleme işlemi tamamlanmıştır. Bir sonraki güncelleme işlemine kadar kartınızı indirimli olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.
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        Haberler Güncel İstanbulkart vizeleme nasıl yapılır? Ücretsiz ve indirimli İstanbulkart vizeleme işlemi nereden yapılıyor?
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