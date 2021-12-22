İstanbulkart vizeleme nasıl yapılır? Ücretsiz ve indirimli İstanbulkart vizeleme işlemi nereden yapılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Vatandaşlar indirimli olarak İstanbullkartı'nı kullanmaya devam edebilmek için yılda bir defa güncelleme, vizeleme işlemi yapması gerekiyor. İstanbulkart vizeleme işlemi nereden yapılıyor, online olarak gerçekleştirilebiliyor mu?
İSTANBULKART VİZELEME NASIL YAPILIR?
Kartınızın güncelleme işlemini son vize tarihinin 1 ay öncesinden itibaren son vize tarihine kadar gerçekleştirebilirsiniz. Kartınızın son vize tarihinden önce güncelleme işlemi yapılmazsa kartınız bloke olacaktır veya tam tarifeye geçecektir.
Güncelleme tarihlerinde şehir dışında bulunmanız durumunda kartınızı güncelleme hakkınız 5 yıla kadar devam edecektir. Vizeleme işlemi görseldeki İstanbul genelinde bulunan yaklaşık 970 civarında ODM/Biletmatik cihazından gerçekleştirilir.
Ücretsiz Kartlar İçin;
1. Kart, Biletmatik'in kart okuma kısmına yerleştirilir ve 10 saniye beklenir.
2. Kart güncelleme işlemi tamamlanmıştır. Kartınızı alıp bir sonraki güncelleme işlemine kadar ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.