İstanbul'da Bahçelievler Belediyesi'nde diş hekimi olan ve pandemi döneminde filyasyon ekibinde görev yapan Tuğba Taşkın Öztürk, 4 Mart'ta belediye meclis üyelerine toplu tarama yapmak için görevlendirildi. Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel, kendisine Kovid- 19 testi yapılmak üzereyken Öztürk'e yönelik, "Senin başında şu şey (başörtüsü) varken, sana nasıl güvenip ağzımı açarım. Ya beni zehirlersen" diyerek hakarette bulundu.
Bu sözler üzerine diş hekimi Öztürk, Temel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Öztürk'ün avukatı aracılığıyla savcılığa sunduğu dilekçede, CHP'li meclis üyesi Temel hakkında "ayrımcılık ve hakaret" suçlarından dava açılması talep etti. Diş hekimi Öztürk'ün suç duyurusu üzerine İsmail Hakkı Temel gözaltına alınarak Bakırköy Adalet Saray'ına sevk edildi.
SALDIRGAN İFADE VERDİ
Sabah'ın haberine göre savcılığa ifade veren CHP'li Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel "Hakkımdaki suçlamayı anladım. Bahçelievler Belediye Başkanlığı'nda Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapmaktayım. Müştekiyi olay nedeniyle tanırım. Olay günü belediyemizde toplu olarak koronavirüs testi yapılmaktaydı. Ben de diğer Meclis Üyesi arkadaşlarımla birlikte hazır bir şekilde beklemekteydim.