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    • 22.12.2021 12:09
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    Sarıkamış harekatının komutanı kimdir? Sarıkamış şehitleri kimler? İşte 22 Aralık 1914 Sarıkamış harekatının hikayesi…

    Türk tarihine damga vuran olaylardan Sarıkamış harekatının komutanı kimdir? 22 Aralık 1914 Sarıkamış harekatının bu yıl 107. yıldönümü ve şehit askerler saygıyla anılıyor. Kars’ın Sarıkamış bölgesinde gerçekleştirilen harekatında Osmanlı ve Rus askerleri karşı karşıya gelmiş ve Türk ordusu zafer elde etmişti. Canını hiçe sayarak vatan uğruna savaşan ve soğuk havaya rağmen geri dönmeyen donarak ölen şehitler hakkında bilgiler merak edilerek sıklıkla araştırılıyor. 22 Aralık 1914 Sarıkamış harekatının hikayesini haberimizden okuyabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Sarıkamış harekatının komutanı kimdir?

    Sarıkamış harekatının komutanı kimdir? Sarıkamış şehitleri kimler? 22 Aralık 1914 Sarıkamış harekatının hikayesi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türk tarihinde dönüm noktalarından biri olan Sarıkamış harekatının bugün 107. yıldönümü ve donarak ölen şehitlerimiz anılıyor. Tarihi olay hakkında bilgiler edinmek isteyenler araştırmalarını hızlandırıyor. İşte tüm bilgiler...

    SARIKAMIŞ HAREKATI TARİHÇESİ

    Bugün 22 Aralık Sarıkamış Harekatı'nın yıldönümü. Savaştan sonra İstanbul'a dönen Enver Paşa uzun bir süre Sarıkamış hakkında herhangi bir haber, bildiri, veya yayın yapılmasını engelleyerek sansür uygulamış ve Osmanlı halkı savaşta olup bitenleri uzun yıllar sonra öğrenebilmiştir

    Harbiye Nazırı Mirliva Enver Paşa ile düştüğü anlaşmazlık yüzünden Irak'a gönderilen ve orada Osmanlı 6. Ordusu komutanı olarak Britanya İmparatorluğu Mezopotamya Ordusunu bozguna uğratacak olan Osmanlı ve Alman Mareşali Goltz Paşa günlüğüne şöyle yazmıştı: "Kafkasya'da maalesef kendilerini Napolyon Bonapart zanneden ve cahil yetişen birçok adam var. Bunlar, ordularına güçleriyle bağdaşmayan görevler vermişler ve bu yüzden ordularını büyük zarara uğratmışlardır.

    Ermeni gönüllü tümenleri Rus kuvvetlerinin başarısında önemli etken olmuştur. Bunlar kritik zamanlarda Osmanlı haraketlerine meydan okudu: "Osmanlı'nın gecikmesi Sarıkamış etrafında yeterli kuvvet konsantre etmesi için Rus Kafkasya Ordusu'na zaman kazandırmıştır." Enver Paşa, Ermeniler'i suçladı ve bölgede Rusya ile aktif beraberlikte bulunduklarını söyledi. 1918 Mart ayında Brest-Litovsk Antlaşması ile Sarıkamış ve Kars geri alınmış, ama aynı yılın Ekim ayında Mondros Mütarekesi uyarınca eski sınırlara dönülmüş ve topraklar elden çıkmıştı.

        SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİN HİKAYESİ

        Yıl 1914…Yer Sarıkamış…

        Sarıkamış'ta 60 bini donarak olmak üzere 78 bin şehit vermiştik.
        1914 yılının 15-22 Aralık tarihleri arasında, Sarıkamış yakınındaki Allahuekber dağlarında, Kars'ı Ruslardan geri almak için harekata katılan 60 bin asker donarak öldü.

        Başkumandan vekili Enver Paşa büyük bir güçle, Rusları hiç beklemedikleri bir yerden, Allahüekber dağlarından aşarak vurmayı ve Kars'ı yeniden vatan topraklarına katmayı hedeflemişti.

        Allahuekber dağlarının yer yer 2-3 bin rakımlı geçitlerinde ısı sıfırın altında 30 dereceye kadar düşüyordu. Türk askerlerinin büyük bölümü ise çölden gelmişti ve üzerlerinde yazlık üniformalar vardı.

        Sarıkamış'ta dondurucu soğuk altında askerlerimizin durumunu Kurmay Subay Şerif Bey "Sarıkamış" adlı kitabında şöyle anlatıyor:

        "Yol kenarında karların içinde çömelmiş bir asker, bir yığın karı kollarıyla kucaklamış, titreyerek, feryat ederek dişleriyle kemiriyordu. Kaldırıp yola sevketmek istedim. Beni hiç görmedi. zavallı çıldırmıştı. Bu suretle şu lanetli buzullar içinde biz belki on bin kişiden fazla insanı bir günde karların altına bıraktık ve geçtik".

        Rus Kafkas Ordusu Kurmay Başkan Vekili Dük Aleksandroviç Pietroviç Sarıkamış'ta gördüklerine anılarında şöyle yer vermiş:

        "İlk sırada diz çökmüş 9 kahraman. Mavzerleriyle nişan almışlar, tetiğe asılmak üzereler ama asılamamışlar… İkinci sırada cephane taşıyanlar var, sandıkları bir avuçlamışlar ki, kainattan hırslarını almak istiyor gibiler. Öylesine kaskatı kesilmişler… Ve sağ başta Binbaşı Nihat. Dimdik ayakta, başı açık, saçları beyaza boyanmış, gözleri karşıda…Allahuekber dağlarındaki son Türk müfrezesini teslim alamadım. Bizden çok evvel, Allah'larına teslim olmuşlardı."

        Allahuekber dağları, 37 bin şehit verilerek aşıldı ve Sarıkamış kuşatıldı. Sarıkamış kuşatma harekatı aşırı soğuk ve açlık yüzünden, hedef ele geçirilemeden, 5 Ocak 1915'de sona erdi.

        Osmanlı Ordusu bu dağlarda, 60 bini donma sonucu tam 78 bin şehit verdi. Rus birlikleri de bu savaşlarda 32 bin askerini kaybetti.
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        Haberler Güncel Sarıkamış harekatının komutanı kimdir? Sarıkamış şehitleri kimler? İşte 22 Aralık 1914 Sarıkamış harekatının hikayesi…
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