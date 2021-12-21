Yargıtay Ceza Genel Kurulundan skandal karar! Eski HSYK 1. Daire Başkanı FETÖ'cü İbrahim Okur'a tahliye

Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Dairesi Başkanı İbrahim Okur, Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kararı temyiz ederek tebliğnamede Okur hakkındaki 10 yıl hapis cezasının onanması istemiyle dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kuruluna göndermişti.