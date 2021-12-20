FETÖ’cülerin kumpas planında şoke eden detaylar: Ailesini hedef aldılar!

Savcılık, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen ile dönemin özel yetkili savcıları Cemil Tuğtekin ve Mustafa Bilgili'nin aralarında olduğu 11 FETÖ'cü hakim-savcı hakkında iddianame hazırlanmıştı.
Eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir ve özel kalem müdürü Ömer Zeren'i görevden uzaklaştırmak için kurulan kumpasın dava dosyası ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
KAYIP KLASÖR İDDİASI
Zeren'in kumpas dosyasında bir klasörün daha olduğu öğrenilirken, bu dosyanın kayıp olduğu tespit edildi. Soruşturma dosyasına kumpas için konulan isimler arasında dönemin HSK üyesi, Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri ve İçişleri Bakanlığı müsteşarlarının da isimlerinin yer aldığı iddia edildi. Bu dosyanın da söz konusu isimlere kumpas için oluşturulduğu ancak kaybedildiği öğrenildi.
ABLASI VE ENİŞTESİNE SORUŞTURMA AÇMAYA ÇALIŞMIŞ
Ömer Zeren'in Elmadağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldığı dönemde, kumpas savcısı Cemil Tuğtekin'in ziyarete gelen ablası Gülcan K. ile eniştesi Orhan K. hakkında da soruşturma açmaya çalıştığı öğrenildi.