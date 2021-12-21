Son dakika: Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Scholz ve Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile peş peşe görüştü

Hebestreit, "Başkan Erdoğan, Şansölye'yi göreve başlamasından dolayı tebrik etti." ifadesini kullandı.
"İKİ LİDER HEMFİKİR"
İki liderin "Türkiye ile Almanya arasındaki yakın koordinasyonu sürdürme isteği konusunda hemfikir" olduğunu aktaran Hebestreit, görüşmenin merkezinde ikili ilişkiler ve dış politika konularının bulunduğunu kaydetti.
STRATEJİK BAKIŞ DEVAM EDECEK
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'la görüşmesinde yeni dönemde de iki ülke ilişkilerinde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını belirtti.