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    • 21.12.2021 21:43
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    Son dakika: Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Scholz ve Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile peş peşe görüştü

    Gelen son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u göreve başlamasından dolayı tebrik etti. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Scholz ile Erdoğan’ın telefonda görüştüğünü belirterek, "Türkiye ile Almanya arasındaki yakın koordinasyonu sürdürme isteği konusunda hemfikir" olduğunu söyledi. Küresel diplomasi trafiği devam eden Başkan Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü. Haberin detayları...

    AA
    Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı’nı kutladı

    Son dakika haberleri... Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Scholz ile Erdoğan'ın telefonda görüştüğünü açıkladı.

    Hebestreit, "Başkan Erdoğan, Şansölye'yi göreve başlamasından dolayı tebrik etti." ifadesini kullandı.

    "İKİ LİDER HEMFİKİR"

    İki liderin "Türkiye ile Almanya arasındaki yakın koordinasyonu sürdürme isteği konusunda hemfikir" olduğunu aktaran Hebestreit, görüşmenin merkezinde ikili ilişkiler ve dış politika konularının bulunduğunu kaydetti.

    STRATEJİK BAKIŞ DEVAM EDECEK

    Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'la görüşmesinde yeni dönemde de iki ülke ilişkilerinde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını belirtti.

        Erdoğan ayrıca, Türkiye-AB ilişkilerinin katılım perspektifini esas alan olumlu gündem çerçevesinde ilerletilmesi gerektiğini dile getirdi.

        Yeni dönemde de iki ülke ilişkilerinde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın eşgüdüm ve düzenli irtibat halinde olmalarının fayda sağlayacağını ifade etti.

        Küresel diplomasi trafiği devam eden Başkan Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü.

        İŞTE ELE ALINAN KONULAR

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Venezuela ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

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