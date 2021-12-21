22 Aralık bugün Karadeniz Kdz Ereğli okullar tatil mi? Hangi ilçelerde kar tatili olacak? Zonguldak Ereğli okullar tatil mi?

Türkiye'nin bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Yaşadığı illerde okulların kar yağışı nedeniyle tatil edilip edilmeyeceğini merak eden öğrenciler arama motorları üzerinden yaptıkları araştırmaları arttırdı. Bu kapsamda bir valilik açıklaması yapılıp yapılmadığı da merak ediliyor. Peki, Zonguldak Ereğli okullar tatil mi? 22 Aralık yarın Karadeniz Kdz Ereğli okullar tatil mi? Hangi ilçelerde kar tatili olacak? İşte detaylar...
ZONGULDAK OKULLAR TATİL Mİ?
Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.
Zonguldak'ta dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplantı yapıldı.