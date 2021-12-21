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    • 22.12.2021 10:12
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    22 Aralık bugün Karadeniz Kdz Ereğli okullar tatil mi? Hangi ilçelerde kar tatili olacak? Zonguldak Ereğli okullar tatil mi?

    Ülkemizin bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken milyonlarca öğrenci ve öğretmen yaşadığı illerde ertesi gün kar tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bu nedenle açıklamalar merak ediliyor. Peki, Zonguldak Ereğli okullar tatil mi? 22 Aralık bugün Karadeniz Kdz Ereğli okullar tatil mi? Hangi ilçelerde kar tatili olacak? İşte son gelişmeler...

    Zonguldak okullar tatil mi?

    Türkiye'nin bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Yaşadığı illerde okulların kar yağışı nedeniyle tatil edilip edilmeyeceğini merak eden öğrenciler arama motorları üzerinden yaptıkları araştırmaları arttırdı. Bu kapsamda bir valilik açıklaması yapılıp yapılmadığı da merak ediliyor. Peki, Zonguldak Ereğli okullar tatil mi? 22 Aralık yarın Karadeniz Kdz Ereğli okullar tatil mi? Hangi ilçelerde kar tatili olacak? İşte detaylar...

    ZONGULDAK OKULLAR TATİL Mİ?

    Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.

    Zonguldak'ta dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplantı yapıldı.

        Toplantıda kar yağışı ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden olabileceğinden dolayı okullar bir gün süreyle tatil edildi.

        Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde devam etmekte olan kar yağışının gece saatlerinde don ve buzlanma ile ulaşımda aksamalara neden olabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde sadece taşımalı eğitim öğretim kapsamında 22.12.2021 Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca valimizin sosyal medya hesapları taklit edilerek sahte hesaplardan bu konuda yapılan paylaşımlara itibar etmemeleri konusunda saygıyla duyurulur" denildi.
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        Haberler Güncel 22 Aralık bugün Karadeniz Kdz Ereğli okullar tatil mi? Hangi ilçelerde kar tatili olacak? Zonguldak Ereğli okullar tatil mi?
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