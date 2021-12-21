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    • Güncel
    • 21.12.2021 07:31
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    • 21.12.2021 07:31
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    İDO ve BUDO'da sefer iptalleri! İşte 21 Aralık 2021'de iptal edilen seferler

    Son dakika haberine göre, İDO ve BUDO'nun bugünkü bazı seferleri  olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Peki, hangi seferler iptal edildi. İşte 21 Aralık 2021 tarihinde iptal edilen seferler.

    DHA
    İDO ve BUDO’da sefer iptalleri!

    İDO ve BUDO'nun bugünkü bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle:

    İDO

    07.46 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

    08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

    BUDO

    07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

    08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

    09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

    09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

    10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

    10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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    Haberler Güncel İDO ve BUDO'da sefer iptalleri! İşte 21 Aralık 2021'de iptal edilen seferler
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