HAVA DURUMU | Yoğun kar yağışı alarmı verildi! Kalınlığı 20 santimi bulacak! İstanbul ve Ankara'da kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

İstanbul'da bugün akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından "AKOM'a göre karla karışık yağışlı hava bu gece 22.00'den itibaren İstanbul'da etkisini gösterecek ve soğuk hava cuma gününe kadar devam edecek. Olumsuz durumlar için tüm ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızı da tedbirli olmaları için uyarırız" mesajını paylaştı.

METEOROLOJİ'DEN SOĞUK HAVA UYARISI

Meteoroloji, yarından itibaren Ege ve Akdeniz kıyı kesimi dışında kalan kesimlerde sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği, özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredeceğini duyurdu.

Salı ve Cuma günleri arasında bazı büyükşehirlerimizde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları;

ANKARA -9/-2

İSTANBUL 0/6

İZMİR 5/14

KONYA -12/0

SAMSUN 1/10

TRABZON -1/7

ERZURUM -19/-6

DİYARBAKIR -5/6