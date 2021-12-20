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    • Güncel
    • 20.12.2021 15:43
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    • 20.12.2021 15:44
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    HAVA DURUMU | Yoğun kar yağışı alarmı verildi! Kalınlığı 20 santimi bulacak! İstanbul ve Ankara'da kar ne zaman yağacak?

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapıldı. Yapılan tahminlerde bu akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz başta olmak üzere yurdun büyük bölümü için yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu. Kar yağışının İstanbul'un yüksek yerlerinde de etkili olacağı belirtildi. Ankara da önümüzdeki 2 gün boyunca kar yağışının etkisi altında olacak. İşte en güncel hava durumu tahminleri...

    Kar yağışı alarmı verildi! Kalınlığı 20 santimi bulacak

    Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre Batı Karadeniz'de bugün akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor. Yağışların Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'un kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. İstanbul'da bugün akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur etkili olacak.

    İşte Meteoroloji'den yapılan açıklama...
    Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de etkisini arttırması beklenen yağışların Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'un kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun Kar Yağışı (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Yağışların 21.12.2021 Salı günü sıcaklık düşüşü ile birlikte kıyı kesimlerde de kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Bölgede yoğun kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    Meteoroloji, Batı Karadeniz'de beklenen yoğun kar yağışı için 6 kente turuncu kodlu uyarıda bulundu.

        İSTANBUL'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR
        İstanbul'da bugün akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından "AKOM'a göre karla karışık yağışlı hava bu gece 22.00'den itibaren İstanbul'da etkisini gösterecek ve soğuk hava cuma gününe kadar devam edecek. Olumsuz durumlar için tüm ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızı da tedbirli olmaları için uyarırız" mesajını paylaştı.

        METEOROLOJİ'DEN SOĞUK HAVA UYARISI
        Meteoroloji, yarından itibaren Ege ve Akdeniz kıyı kesimi dışında kalan kesimlerde sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği, özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredeceğini duyurdu.

        Salı ve Cuma günleri arasında bazı büyükşehirlerimizde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları;
        ANKARA -9/-2
        İSTANBUL 0/6
        İZMİR 5/14
        KONYA -12/0
        SAMSUN 1/10
        TRABZON -1/7
        ERZURUM -19/-6
        DİYARBAKIR -5/6

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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Yoğun kar yağışı alarmı verildi! Kalınlığı 20 santimi bulacak! İstanbul ve Ankara'da kar ne zaman yağacak?
                SON DAKİKA