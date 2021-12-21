CHP'li Hayri Türkyılmaz belediye arazilerini parsel parsel sattı!

İş makinesi alımı için ayrılan 300 bin TL'nin 205 bin lirasını yıl bitimine sadece sayılı günler kala, temsil ve ağırlama bütçesine aktardı. Sabah'ta yer alan habere göre, meclise gelen bu madde de CHP'lilerin oylarıyla kabul edildi. Kalan 95 bin TL ise belediyeye su alımı için ayrıldı.

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