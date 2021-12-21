CHP'li Hayri Türkyılmaz belediye arazilerini parsel parsel sattı!

Bursa'da seçimlerde seçmenin karşısına "Satmaya değil satılanları geri almaya geliyorum" diye çıkan Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz'ın, vaatlerinin hiçbirini yerine getiremediği gibi belediyeye ait onlarca arsa ve araziyi de parsel parsel sattığı ortaya çıktı.
Yıldıztepe sosyal yaşam projesi, Kapalı pazaryeri projeleri, gençler için sosyal tesisler ve modern balıkçı barınakları gibi 100'e yakın proje sözüyle 2014 ve 2019 yerel seçimlerine giren CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanyalılara, "Biz bırakın satmayı, satılanların hepsini ve daha fazlasını geri almaya geliyoruz" demişti.
Vaat ettiği hiçbir projeyi tamamlayamayan Türkyılmaz, gerçekleştirilen Meclis toplantısında, Hasköy'de bulunan belediyeye ait 46 arazinin satılması kararı aldı.