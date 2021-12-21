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    • Güncel
    • 21.12.2021 08:01
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    • 21.12.2021 08:29
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    Meteorolojiden son dakika turuncu kodlu alarm: Yoğun kar uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden kar yağışıyla ilgili son dakika uyarılar geliyor. Kar yağışı beklenen 6 il için 'turuncu', karla karışık yağmur beklenen 10 il için de 'sarı kod'lu uyarı yaptı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışının yer yer yoğun olması beklendiğinden yüksek kesimlerin dik yamaçlarında çığ tehlikesi oluşma ihtimaline karşı vatandaşlar uyarıldı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağacak mı? İşte il il 21 Aralık hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden yoğun kar uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yoğun kar yağışı beklenen Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için ise 'turuncu kod' ile uyarı yapıldı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu (Adıyaman hariç)ile İzmir, Isparta, Burdur ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Manisa, Hatay, Ş. Urfa ve Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    İç ve batı kesimlerde batı ve güneybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların oluşturacağı olumsuzluklara karşı sel, su baskını, Heyelan, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    ÇIĞ TEHLİKESİ
    Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışının yer yer yoğun olması beklendiğinden yüksek kesimlerin dik yamaçlarında çığ tehlikesi oluşma ihtimaline karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 6°C
    Çok bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey kesimlerinin yüksekleri yer yer kar yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 3°C
    Çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 5°C
    Çok bulutlu, yağmurlu zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, bölgenin iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 0°C
    Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

    DENİZLİ °C, 6°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksek kesimleri kar yağışlı

    İZMİR °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    MUĞLA °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu

        AKDENİZ
        Çok bulutlu, Göller yöresinin aralıklı kar yağışlı, Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 12°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ANTALYA °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        HATAY °C, 13°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 3°C
        Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 1°C
        Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 1°C
        Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

        KONYA °C, 2°C
        Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        YOZGAT °C, -2°C
        Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        BATI KARADENİZ
        Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        BOLU °C, 1°C
        Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        DÜZCE °C, 5°C
        Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        KASTAMONU °C, 0°C
        Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        ZONGULDAK °C, 5°C
        Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların. Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

        ÇORUM °C, 2°C
        Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışı

        SAMSUN °C, 8°C
        Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        TOKAT °C, 4°C
        Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışı

        TRABZON °C, 9°C
        Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            DOĞU ANADOLU
            Çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneydoğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

            ERZURUM °C, -1°C
            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

            KARS °C, -1°C
            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

            MALATYA °C, 5°C
            Çok bulutlu

            VAN °C, 3°C
            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Çok bulutlu, Adıyaman haricinde bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 7°C
            Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

            GAZİANTEP °C, 7°C
            Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

            SİİRT °C, 6°C
            Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

            ŞANLIURFA °C, 11°C
            Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

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            Haberler Güncel Meteorolojiden son dakika turuncu kodlu alarm: Yoğun kar uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
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