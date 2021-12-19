Yarın 21 Aralık'ta kar tatili olan iller hangileri? 21 Aralık Salı okullarda kar tatili var mı? MEB-Valilik son dakika kar tatili olan iller listesi!

TUNCELİ

Tunceli'de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 90 köy yolu ulaşıma kapanırken, yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle Pülümür ilçesindeki tüm okullar, bir gün süreyle tatil ilan edildi.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle Pülümür-Erzincan arasında bulunan Muti köprüsü ile Tunceli-Karaoğlan-Ovacık karayolu araç trafiğine kapatıldı.

KARAMAN

Karaman'ın Başyayla ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullara yarın için 1 gün ara verildi. Başyayla Kaymakamlığı yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle okulların yarın tatil edildiği duyuruldu. Kaymakamlık resmi internet sitesi üzerinden yazılı açıklamada bulunarak, "İlçemiz genelinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle tüm okullar 20 Aralık 2021 Pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir'' ifadeleri kullanıldı.