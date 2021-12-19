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    • 20.12.2021 07:21
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    Yarın 21 Aralık'ta kar tatili olan iller hangileri? 21 Aralık Salı okullarda kar tatili var mı? MEB-Valilik son dakika kar tatili olan iller listesi!

    Kar tatili son dakika haberleri öğrenciler ve velileri tarafından yoğunlukla araştırılmaya başlandı. Yurdun belli kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda kar tatili haberleri peş peşe geldi. Valilik ve MEB tarafından yapılan açıklamalar sıkı takibe alındı. Bugün ve yarın hangi illerde kar tatili var sorusu milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor ve 20 Aralık, 21 Aralık kar tatili olan iller listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, bugün 20 Aralık'ta kar tatili olan iller hangileri? 21 Aralık okullarda kar tatili olacak mı? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    21 Aralık Salı okullarda kar tatili var mı? Valilik - MEB yarın kar tatili olan iller listesi!

    Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim ve çalışma hayatı olumsuz etkileniyor. Vatandaşlar kar tatili var mı sorusuna yanıt arıyor. 20 Aralık ve 21 Aralık kar tatili olan iller listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, bugün 20 Aralık'ta kar tatili olan iller hangileri? 21 Aralık okullarda kar tatili olacak mı? İşte tüm merak edilenler!

    21 ARALIK KAR TATİLİ OLACAK MI?

    Yarın için herhangi bir kar tatili haberi bulunmuyor. Resmi açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.

    BUGÜN 20 ARALIK PAZARTESİ HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

    Soğuk havalar ülke genelinde etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı da eğitimi sekteye uğrattı. İller bir bir tatil kararını bildiriyor. Öte yandan İstanbul ve Ankara'da okulların tatil olmasına dair açıklama bulunmuyor. İşte o iller:

    KONYA

    Yoğun bir şekilde devam eden yağışlar nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, bazı ilçelerde ise yarım metreyi aştı. Yağışların devam etmesi üzerine merkez Selçuklu, Karatay, Meram ilçeleri ile Akşehir, Altınekin, Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Ilgın, Taşkent, Sarayönü, Seydişehir, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde eğitime 20 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca engelli veya hamile kamu çalışanlarının da 1 gün idari izinli sayılacağı öğrenildi.

        TUNCELİ

        Tunceli'de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 90 köy yolu ulaşıma kapanırken, yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
        Kar yağışı nedeniyle Pülümür ilçesindeki tüm okullar, bir gün süreyle tatil ilan edildi.
        Öte yandan kar yağışı nedeniyle Pülümür-Erzincan arasında bulunan Muti köprüsü ile Tunceli-Karaoğlan-Ovacık karayolu araç trafiğine kapatıldı.

        KARAMAN

        Karaman'ın Başyayla ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullara yarın için 1 gün ara verildi. Başyayla Kaymakamlığı yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle okulların yarın tatil edildiği duyuruldu. Kaymakamlık resmi internet sitesi üzerinden yazılı açıklamada bulunarak, "İlçemiz genelinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle tüm okullar 20 Aralık 2021 Pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir'' ifadeleri kullanıldı.

        AKSARAY

        Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ortaköy Kaymakamlığı tarafından, yaşanan buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın olmak üzere eğitime bir gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

        BİNGÖL

        Karlıova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle Karlıova ilçesi genelinde 20 Aralık Pazartesi günü resmî ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.
        Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün için idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        ADANA

        Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların yarın bir gün süre tatil edildiği duyuruldu.

        İlçeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı, eğitime bir gün ara verilmesine neden oldu. Tufanbeyli Kaymakamlığı, ilçe genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için eğitim ve öğretime yarın bir süreyle ara verildiğini açıkladı.

        KARS

        Kars'ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı ifade edildi.
        Kars'ta yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Valilikten yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle Pazartesi günü eğitime tüm okullarda ara verildiği belirtildi.



            Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
            "İlimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 20. 12.2021 Pazartesi günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 (Bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacaktır."

            TUNCELİ

            Tunceli'nin Ovacık ile Nazimiye ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle, eğitime bir gün ara verildi. İlçe Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Ovacık ve Nazimiye ilçelerimizde eğitime Pazartesi günü ara verilmiştir" denildi.

            DENİZLİ

            Denizli'nin kent merkezinde ve ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından bir çok nokta beyaza büründü. Karın yoğun etkisinin ardından bazı yollarda buzlanama meydana geldi. Karın tadını vatandaşlar doyasıya yaşarken, Babadağ ilçesinde ve mahallelerinde eğitime kar engeli geldi. Kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle 20 Aralık 2021 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verileceği açıklandı.

            ESKİŞEHİR

            Seyitgazi ilçe ve köylerinde yaşanan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının artması sonrasında ilçe merkezi ve köylerindeki okullarda yarın 20 Aralık 2021 (Pazartesi) tarihinde bir gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği öğrenildi. Kar yağışının yoğun olduğu ilçe ve köylerinde okuyan öğrenciler yarın kar tatili yapacak. Taşımalı eğitimin de olduğu ilçede öğrenciler 1 gün süreyle taşımalı sistemi kullanmayacak. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de 1 (bir) gün süre ile idari izinli olacak.

            Eskişehir genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçelerde etkili oldu. Gün içinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı birçok ilçeyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Devam eden kar yağışının etkili olduğu Seyitgazi, Mihalıççık ve Han ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği öğrenildi.

            KAHRAMANMARAŞ'IN 2 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL
            Kahramanmaraş'ın Afşin ve Çağlayancerit ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

            Afşin ve Çağlayancerit kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, devam eden olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle tüm okullarda 20 Aralık Pazartesi eğitime ara verildiği belirtildi.

            Öte yandan, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde ise 16 okulda olumsuz hava şartlarından dolayı yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

            MUĞLA'DA EĞİTİME ARA

            Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim yapılan bazı okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

            Kavaklıdere Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yaşanan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle taşımalı eğitim kapsamındaki Nebiler, Harmanbelen-Göncüler, Kuyualan, Erikli-Topalak, Çatak, Burnugoz okullarında eğitime 20 Aralık Pazartesi ara verildiği ve öğrencilerin idari izinli sayılacağı belirtildi.

            BELEDİYE EKİPLERİ KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI YÜRÜTÜYOR

            Öte yandan, ilçede belediye ekiplerince kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapıldı.

            Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, AA muhabirine, dün akşam etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ekiplerin yoğun çaba göstererek sabaha kadar yolları ulaşıma açtıklarını bildirdi.

            Ulaşıma kapalı yol bulunmadığını belirten Demir, belediye ekiplerinin teyakkuzda olduğunu ifade etti.
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            Haberler Güncel Yarın 21 Aralık'ta kar tatili olan iller hangileri? 21 Aralık Salı okullarda kar tatili var mı? MEB-Valilik son dakika kar tatili olan iller listesi!
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