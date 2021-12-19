Yarın 21 Aralık'ta kar tatili olan iller hangileri? 21 Aralık Salı okullarda kar tatili var mı? MEB-Valilik son dakika kar tatili olan iller listesi!

Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim ve çalışma hayatı olumsuz etkileniyor. Vatandaşlar kar tatili var mı sorusuna yanıt arıyor. 20 Aralık ve 21 Aralık kar tatili olan iller listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, bugün 20 Aralık'ta kar tatili olan iller hangileri? 21 Aralık okullarda kar tatili olacak mı? İşte tüm merak edilenler!
21 ARALIK KAR TATİLİ OLACAK MI?
Yarın için herhangi bir kar tatili haberi bulunmuyor. Resmi açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.
BUGÜN 20 ARALIK PAZARTESİ HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?
Soğuk havalar ülke genelinde etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı da eğitimi sekteye uğrattı. İller bir bir tatil kararını bildiriyor. Öte yandan İstanbul ve Ankara'da okulların tatil olmasına dair açıklama bulunmuyor. İşte o iller:
KONYA
Yoğun bir şekilde devam eden yağışlar nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, bazı ilçelerde ise yarım metreyi aştı. Yağışların devam etmesi üzerine merkez Selçuklu, Karatay, Meram ilçeleri ile Akşehir, Altınekin, Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Ilgın, Taşkent, Sarayönü, Seydişehir, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde eğitime 20 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca engelli veya hamile kamu çalışanlarının da 1 gün idari izinli sayılacağı öğrenildi.