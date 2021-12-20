SON DAKİKA! 81 ilde düğmeye basıldı! Sahte alkol üreticilerine karşı "Zehir-2" operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ekipleri, sahte/kaçak alkollü içki üreten ve bunları piyasaya süren suç gruplarına yönelik 81 ilde "ZEHİR – 2" kod isimli operasyon başlattı. Operasyon kapsamında 563 adreste eş zamanlı arama yapılırken, haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheli yakalandı. Daha önce yapılan "ZEHİR" ve bugün başlatılan "ZEHİR-2" operasyonlarında yaklaşık 1000 adreste arama yapılırken, 100'den fazla şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekipleri, kaçak/sahte alkollü içkinin üretimi ve tüketicilere ulaştırılmasını önlemek amacıyla operasyonlarına aralıksız devam ediyor.
Merdiven altı olarak tabir edilen, uygun olmayan koşullarda yasadışı olarak üretilen ve zehirlenme olaylarına sebebiyet veren sahte/kaçak alkollü içki ile mücadele çalışmaları kapsamında KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 2021 yılı içerisinde başta 'ZEHİR' ve 'ALKOL' kod adlı operasyonlar olmak üzere birçok operasyon gerçekleştirildi.