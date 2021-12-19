Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 19 Aralık Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Bugünün talihli numaralar...

Akşam saatlerinde tüm illerden vatandaşlar Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu? Sorusuna yanıt arıyor. Büyük ikramiyenin 4 milyon 43 bin lira olarak açıklandığı çekiliş için nefesler tutuldu ve heyecan dolu bekleyiş başladı. Peki 19 Aralık Şans Topu çekilişi nasıl, nereden sorgulanır? Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında noter huzurunda ve canlı yayınla Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü gerçekleştirilen çekilişin sonucu ile ilgili kazanma hayalleri de başladı. Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.