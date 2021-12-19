Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 19 Aralık Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Bugünün talihli numaralar...

Akşam saatlerinde tüm illerden vatandaşlar Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu? Sorusuna yanıt arıyor. Büyük ikramiyenin 4 milyon 43 bin lira olarak açıklandığı çekiliş için nefesler tutuldu ve heyecan dolu bekleyiş başladı. Peki 19 Aralık Şans Topu çekilişi nasıl, nereden sorgulanır? Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında noter huzurunda ve canlı yayınla Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü gerçekleştirilen çekilişin sonucu ile ilgili kazanma hayalleri de başladı. Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
19 ARALIK ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Şans Topu çekilişi saat 20:00'de gerçekleşti ve talihli numaralar haberimizde yer alıyor
İşte kazandıran numaraları:
7, 6, 3, 18, 23, 8
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.