MHP lideri Devlet Bahçeli'den TÜSİAD ve Kılıçdaroğlu'na büyük tepki

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ile telefonla görüşüp açıklama yapmalarını istedi. Dün o skandal açıklama geldi. İnternet sitesinden yapılan ve adeta tehdit içeren açıklamada, "Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli" denildi. Buna MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli büyük tepki gösterdi.

İŞBİRLİKÇİER

Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada, Türk ekonomisinin sert bir kuşatma altında olduğunu belirtti.

"TÜSİAD ve işbirlikçi siyasetçiler karşı çıksa da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır. Kılıçdaroğlu'nun TÜSİAD'la paslaşması, TÜSİAD'ın açıklaması erken seçim dayatması, fiyat ve döviz kuru artışının siyasileştirilip istismar hattının kurulması, kararlılıkla mücadele edilmesi gereken bir durumdur" dedi.

DÜZELTİRSE YİNE ERDOĞAN DÜZELTİR

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Kızılcahamam'da düzenlediği toplantıda konuşan Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, önemli mesajlar verdi: "Esnaf, işçi, memur zorluk içerisinde. Temel gıda maddelerinde yüksek fiyatlar var. İnsanlar eleştiriyor ama arkasından diyor ki 'Bunları düzeltecekse yine Recep Tayyip Erdoğan ve hükumeti düzeltecek'" diye konuştu.