CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki kitre bebek vurgununda yeni gelişme! 366 bin lira kime ödendi?

"ORTADA BÜYÜK BİR VURGUN VAR"

Konuyla ilgili konuşan Can; "Kitre bebeği yapan kişiyle 10 senedir iletişimdeyiz. Çamlıdere'ye yapılan müzeler için kendisiyle çalıştık. Burada bir tane kitre bebek var. Bu kitre bebek, Ankara'nın en büyük ustasının elinden çıkan kitre bebek. Her şeyden önce el yapımı ve el emeği yani ustalık işi zanaatkârlık işi. En ince noktasına kadar işlenmiş. Takısı ayağındaki pabucu, bunu da kim yapmış? Beypazarı'ndaki kent müzesinin kitre bebeklerini yapan bayan yapmış. Bu bayan kim? Hürrem Melek Tulçu." dedi.

Tulçu'nun Olgunlaşma Enstitüsü'nden emekli bir öğretmen olduğunu belirten Can; "Ben kendisi ile 10 senedir çalışırım. Benim müzelerimdeki tüm eserleri de bu bayan yaptı. Hakikaten de sanatkâr, usta ve üstat. Dedim ki, 'Ben 81 ilin kıyafetini içeren, o şehirlerin sembolü olan eserleri sergileyecek bir müze yapacağım. Ve de bir de kitre bebek size yaptıracağım. Ama Beypazarı'ndaki gibi olmasın onlar biraz şişirme olmuş'. 'E ne yapayım' dedi, 'başkan çok acele ettiler." şeklinde konuştu.