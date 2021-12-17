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    • 17.12.2021 14:19
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    • 17.12.2021 14:53
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    Türksat 5B Uzay yolcusu! Veri iletim kapasitemiz ve internet hızımız artacak! İşte yerli uydunun özellikleri

    Türksat 5B SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle fırlatılacak. Başkan Erdoğan fırlatmanın ardından Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenecek 2'nci Uydu Teknolojileri Haftası etkinliğine bağlanarak uydudan alınacak ilk sinyali de buradan kamuoyuna duyuracak. Türksat 5B'de "Yerli Endüstri Katkı Programı" uygulanırken, Türkiye'de üretilen iki haberleşme ekipmanı Türksat 5B uydusunda kullanılıyor. Bu sayede, ilk kez ticari bir haberleşme uydusunda yerli olarak tasarlanıp üretilen ekipmanların uzaya gönderilmesi Türksat 5B uydusuyla gerçekleşecek. Türksat 5B, Türkiye'nin uydu ve iletişim imkanı olan Ka-Bant kapasitesini 15 kat artıracak. Faydalı yük ve güç değerleri açısından en güçlü uydu olacak Türksat 5B, sabit sınıf uydularına göre 20 kat daha fazla verimliliğe sahip olacak.

    Türksat 5B Uzay yolcusu!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile videokonferans üzerinden görüşme gerçekleştirirken, görüşmenin birinci gündemi bugün fırlatılacak Türksat 5B uydusu oldu.

    Türksat 5B Uzay yolcusu!


    Musk'ın Başkan Erdoğan'a Türksat 5B fırlatılırken uydu fırlatma sisteminin başında bizzat kendisinin olacağını ifade ettiği öğrenilirken, Türksat 5B SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle fırlatılacak. Başkan Erdoğan fırlatmanın ardından Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenecek 2'nci Uydu Teknolojileri Haftası etkinliğine bağlanarak uydudan alınacak ilk sinyali de buradan kamuoyuna duyuracak.



    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türksat 5B uydusunu SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatacak. Türksat 5B Türkiye'nin uydu filosuna üst düzey yenilikler katacak.

    YERLİ TASARLANAN İLK UYDU
    Türksat 5B'de "Yerli Endüstri Katkı Programı" uygulanırken, Türkiye'de üretilen iki haberleşme ekipmanı Türksat 5B uydusunda kullanılıyor. Bu sayede, ilk kez ticari bir haberleşme uydusunda yerli olarak tasarlanıp üretilen ekipmanların uzaya gönderilmesi Türksat 5B uydusuyla gerçekleşecek. Türksat 5B, Türkiye'nin uydu ve iletişim imkanı olan Ka-Bant kapasitesini 15 kat artıracak. Faydalı yük ve güç değerleri açısından en güçlü uydu olacak Türksat 5B, sabit sınıf uydularına göre 20 kat daha fazla verimliliğe sahip olacak.



    KAPSAMA ALANI
    Kapsama kapasitesi yüksek seviyede geniş olacak olan uydu, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelere hitap edebilecek. Yeni uydu, frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yükü ile toplamda 55 Gbps'den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak.

    35 YIL HİZMET VERECEK
    42 derece doğu yörüngesinde 35 yılı aşkın süre hizmet verecek olan Türksat 5B, denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin bir biçimde yerini alacak. Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak. Yüksek veri kapasitesiyle Türkiye'nin karasal altyapıyla erişilemeyen yerlere internet altyapısı rahat kurulacak.



        SIRA 6A'DA
        Türkiye'nin ilk yerli mühendislik ve tasarımıyla yapılan uydu projesi Türksat 6A ise önümüzdeki yıl uzaya fırlatılacak. Türksat 6A haberleşme uydusu, mali kaynağı, tasarımı ve yazılımı tamamen yerli olan bir proje olma özelliği taşırken, 2022'de Türkiye uydu filosuyla Güney Amerika, Kuzey Amerika'nın doğusu, Avrupa, Asya ve Afrika'nın tamamı ile Avustralya'nın batısını da kapsama alanına katacak. Böylece dünya nüfusunun yüzde 91'ine Türk uyduları aracılığıyla erişim imkanı sağlanacak.

        İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile #Turksat5B haberleşme uydumuz uzaya doğru yola çıkacak. Bu sayede veri iletim kapasitemiz ve internet hızımız artacak. İnternet ulaşımı olmayan yerlere de internet ulaşımı sağlanmış olacak. Ülkemize hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.




        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MUSK'LA GÖRÜŞMESİNDE "UYDU" AÇIKLAMASI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile dün yaptığı video konferans görüşmesinin görüntüleri paylaşıldı.

        Başkan Erdoğan – Elon Musk görüşmesi

        Erdoğan görüşmede, 19 Aralık'ta SpaceX aracılığıyla TÜRKSAT 5B uydusunun uzaya fırlatılacağını hatırlattı. Bu yılın ocak ayında da TÜRKSAT 5A uydusunun uzaya fırlatıldığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

        "Aynı sene içerisinde 2 uydu fırlatan ender ülkelerden olduk. TÜRKSAT 5A uydumuz fırlatıldığında çocuklarımızdan TÜRKSAT 5A'nın, yani bir uydunun ve uzayın hayallerinde nasıl bir yer kapladığını resmetmelerini istedik. Evlatlarımızdan muhteşem geri dönüşler aldık. 5 binden fazla resim tarafımıza ulaştı. Her biri çok güçlü ve güzel hayallerin ürünü olan bu 5 bin resmi de bir dijital menkul yani NFT haline getirerek TÜRKSAT 5B'yi oluşturduk. İşte bu güzel ve gerçekten çok anlamlı NFT'yi size hediye etmek isterim. Çocuklarımızın gözlerinde oluşan pırıltı, ileride Türkiye'nin uydu teknolojileri alanında, otonom teknolojiler alanında, yapay zeka alanında, siber dünyada nerelerde olacağının ispatı niteliğindedir."

        Elon Musk da NFT hediyesi için Erdoğan'a teşekkür ederek uydunun gönderilmesini ve Türkiye ile gelecekte birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

        Erdoğan ile yeniden görüşmenin bir onur olduğunu belirten Musk, Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini ifade etti.

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        Haberler Güncel Türksat 5B Uzay yolcusu! Veri iletim kapasitemiz ve internet hızımız artacak! İşte yerli uydunun özellikleri
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