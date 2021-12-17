Türksat 5B Uzay yolcusu! Veri iletim kapasitemiz ve internet hızımız artacak! İşte yerli uydunun özellikleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile videokonferans üzerinden görüşme gerçekleştirirken, görüşmenin birinci gündemi bugün fırlatılacak Türksat 5B uydusu oldu.
Musk'ın Başkan Erdoğan'a Türksat 5B fırlatılırken uydu fırlatma sisteminin başında bizzat kendisinin olacağını ifade ettiği öğrenilirken, Türksat 5B SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle fırlatılacak. Başkan Erdoğan fırlatmanın ardından Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenecek 2'nci Uydu Teknolojileri Haftası etkinliğine bağlanarak uydudan alınacak ilk sinyali de buradan kamuoyuna duyuracak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türksat 5B uydusunu SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatacak. Türksat 5B Türkiye'nin uydu filosuna üst düzey yenilikler katacak.
YERLİ TASARLANAN İLK UYDU
Türksat 5B'de "Yerli Endüstri Katkı Programı" uygulanırken, Türkiye'de üretilen iki haberleşme ekipmanı Türksat 5B uydusunda kullanılıyor. Bu sayede, ilk kez ticari bir haberleşme uydusunda yerli olarak tasarlanıp üretilen ekipmanların uzaya gönderilmesi Türksat 5B uydusuyla gerçekleşecek. Türksat 5B, Türkiye'nin uydu ve iletişim imkanı olan Ka-Bant kapasitesini 15 kat artıracak. Faydalı yük ve güç değerleri açısından en güçlü uydu olacak Türksat 5B, sabit sınıf uydularına göre 20 kat daha fazla verimliliğe sahip olacak.
KAPSAMA ALANI
Kapsama kapasitesi yüksek seviyede geniş olacak olan uydu, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelere hitap edebilecek. Yeni uydu, frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yükü ile toplamda 55 Gbps'den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak.
35 YIL HİZMET VERECEK
42 derece doğu yörüngesinde 35 yılı aşkın süre hizmet verecek olan Türksat 5B, denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin bir biçimde yerini alacak. Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak. Yüksek veri kapasitesiyle Türkiye'nin karasal altyapıyla erişilemeyen yerlere internet altyapısı rahat kurulacak.