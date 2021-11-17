Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'kokain' iddialarına ilişkin açıklama: CHP'li Engin Özkoç hakkında suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Kolombiya'nın Buenaventura Limanı'nda Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokainin ele geçirilmesiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yayımlandı.
İFTİRACILAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Açıklamada, sosyal medya üzerinden atılan iftiralarla, Devletimizi küçük düşürmeye çalışan, itibarına zarar veren, organize suçlar ve uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelesini zafiyete uğratmaya çalışan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç olmak üzere bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.
ADLİ YARDIMLAŞMA TALEBİ OLMADI
Adalet Bakanlığı tarafından Kolombiya'ya iletilen adli istinabe talebine Kolombiya makamlarının bugüne kadar cevap vermediğini belirten EGM, Kolombiya adli makamlarının Adalet Bakanlığı'ndan herhangi bir adli yardımlaşma talebi olmadığının da altını çizdi.
Kolombiya narkotik biriminden alındığı iddia edilen İspanyolca belgede 22/09/2021 tarihinde Türkiye'ye adli istinabe talebinde bulunulduğuna ilişkin bir ifade yer almadığına dikkat çekildi.