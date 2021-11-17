Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'kokain' iddialarına ilişkin açıklama: CHP'li Engin Özkoç hakkında suç duyurusu





ADLİ YARDIMLAŞMA TALEBİ OLMADI

Adalet Bakanlığı tarafından Kolombiya'ya iletilen adli istinabe talebine Kolombiya makamlarının bugüne kadar cevap vermediğini belirten EGM, Kolombiya adli makamlarının Adalet Bakanlığı'ndan herhangi bir adli yardımlaşma talebi olmadığının da altını çizdi.



Kolombiya narkotik biriminden alındığı iddia edilen İspanyolca belgede 22/09/2021 tarihinde Türkiye'ye adli istinabe talebinde bulunulduğuna ilişkin bir ifade yer almadığına dikkat çekildi.