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    • 17.12.2021 13:29
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    Son dakika: İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: Çok sayıda gözaltı var

    Son dakika haberine göre İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Operasyona yönelik açıklamada "örgüt mensuplarının molotof kokteylli,  bombalı, taşlı-sopalı, havai fişekli korsan gösteri ve eylemler gerçekleştirilmesini  organize ettikleri tespit edilmiştir" denildi.

    İstanbul’da PKK’ya ağır darbe: Çok sayıda gözaltı var

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.



    7'si il dışında olmak üzere 15 ilçede bulunan 23 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

    İstanbul'da PKK'ya ağır darbe: Çok sayıda gözaltı var



    Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği belirtilirken, emniyetten yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü sözde üst düzey örgüt mensuplarına bağlı olarak, örgütsel ideoloji çerçevesinde yetiştirilen kadroların, dalgalar halinde topluma yayılması ve onların yönlendirmesiyle terör örgütü adına İstanbul ilinde örgütsel kararlar aldıkları belirlenmiştir.

        Bu kararlar doğrultusunda, örgüt mensuplarının molotof kokteylli, bombalı, taşlı-sopalı, havai fişekli korsan gösteri ve eylemler gerçekleştirilmesini organize ettikleri tespit edilmiştir" denildi.

        Yakalanan şüphelelilerin emniyet müdürlüğünde işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

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