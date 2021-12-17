Son dakika: İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: Çok sayıda gözaltı var





Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği belirtilirken, emniyetten yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü sözde üst düzey örgüt mensuplarına bağlı olarak, örgütsel ideoloji çerçevesinde yetiştirilen kadroların, dalgalar halinde topluma yayılması ve onların yönlendirmesiyle terör örgütü adına İstanbul ilinde örgütsel kararlar aldıkları belirlenmiştir.