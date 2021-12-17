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    • 17.12.2021 15:32
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    • 17.12.2021 15:32
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    Sinovac aşısı Omicron'a karşı etkili mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı

    Son dakika haberleri... Dünyayı alarma geçiren Omicron hakkında her gün yeni bir bilgi gelirken vatandaşlar Sinovac aşısının yeni varyanta etkili olup olmadığı merak konusu oldu. Gelen son dakika haberine göre, Çinli biyoteknoloji firması Sinovac, inaktif aşısının üç dozunun Omicron varyantına karşı yüzde 94 nötralize edici antikor oluşturduğu açıklandı.

    Sinovac aşısı Omicron’a karşı etkili mi?

    Çinli biyoteknoloji firması Sinovac, inaktif aşısının üç dozunun Omicron varyantına karşı yüzde 94 nötralize edici antikor oluşturduğunu, iki dozdan sonraki oranın ise yüzde 35 olduğunu açıkladı.

    Çinli biyoteknoloji firması Sinovac, inaktif aşısının üç dozunun Omicron varyantına karşı yüzde 94 nötralize edici antikor oranına ulaştığını, iki dozdan sonraki oranın yüzde 35 olduğunu açıkladı.

    Şirket tarafından iki doz aşı yapılan 20 kişi ve üç doz aşı yapılan 48 kişi üzerinde bir çalışma gerçekleştirildi.

        Şirket yaptığı açıklamada, ilk grupta yedi ve ikinci grupta 45 kişide Omicron varyantına karşı nötralize edici antikorların oluştuğunu bildirdi. Sinovac, verilerin aşının hatırlatma dozunun uygulanmasının aşının Omicron varyantına karşı nötralize etme kapasitesini etkili bir şekilde artırabileceğini gösterdiğini kaydetti.

        Hong Kong Üniversitesi'nden Yuen Kwok-yung liderliğindeki araştırma ekibinin yaptığı çalışmaya göre ise Omicron varyantının BNT162b2-Pfizer aşısı veya CoronaVac-Sinovac aşısı tarafından tetiklenen nötralize edici antikorlardan kaçtığı sonucuna varıldı.
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        Haberler Güncel Sinovac aşısı Omicron'a karşı etkili mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı
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