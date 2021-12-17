Hedef saptırmayı bırak sözünü tut Kılıçdaroğlu! Asgari ücret çarkını unutturmak için A Haber'e saldırdı

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde işçi ve işveren temsilcileri ile yeni asgari ücrete ilişkin basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, 2022 yılında uygulanacak yeni asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada, "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza, işverenlerimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Gelişme sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , partilerinin idaresindeki belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 lira olacağını açıkladı.