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    • 17.12.2021 11:58
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    • 17.12.2021 12:22
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    Hedef saptırmayı bırak sözünü tut Kılıçdaroğlu! Asgari ücret çarkını unutturmak için A Haber'e saldırdı

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde asgari ücretin 5 bin 376 liranın üzerinde olması gerektiğini söylemiş, hükümeti hedef almıştı. Başkan Erdoğan'ın asgari ücretin net 4 bin 253 liraya yükseltildiğini duyurmasının ardından U dönüşü yapan Kılıçdaroğlu, partilerinin idaresindeki belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 lira olacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun bu çarkı kısa sürede gündem olurken CHP lideri içinde bulunduğu çelişkiyi gidermek yerine hedef saptırarak A Haber'i hedef aldı. Kılıçdaroğlu'na gereken cevabı vatandaşlar verdi. Sosyal medyada vatandaşlar CHP'li belediyelerdeki grevleri, büyükşehirlerdek borç bataklarını hatırlattı, zam yapılmaması nedeniyle temizlik işçilerinin görev bıraktığı, sokakların çöplüğe döndüğü görüntüleri paylaştı.

    takvim.com.tr
    Hedef saptırmayı bırak sözünü tut Kılıçdaroğlu!

    Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde işçi ve işveren temsilcileri ile yeni asgari ücrete ilişkin basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, 2022 yılında uygulanacak yeni asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada, "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza, işverenlerimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

    CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'asgari ücret' çelişkisi!



    KILIÇDAROĞLU'NDAN JET HIZIYLA ÇARK
    Gelişme sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerinin idaresindeki belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 lira olacağını açıkladı.

    CHP lideri, geçtiğimiz günlerde asgari ücreti dolara endeksleyerek 5 bin 376 liranın üzerinde olması gerektiğini söylemiş ve iktidarı hedef almıştı.

    ÇARKINI KAPATMAK İÇİN GAZETECİLERİ HEDEF ALDI
    CHP liderinin çarkı birçok haber bülteninde gündem oldu. Sözünü tutmayan Kılıçdaroğlu eleştiri oklarının hedefine yerleşti, vatandaşlar CHP liderine asgari ücret sözünü tutma çağrısı yaptı.



        Kılıçdaroğlu ise çarkı tepki çekince sözünü tutmak yerine habercileri hedef aldı. CHP lideri, sosyal medya hesabından A Haber'in bir haberini alıntılayarak "Söyleyin müdürünüz Erdoğan'a, korkmasın ve seçimlerden kaçmasın. İktidara geldiğimizde 5.376 TL değil, 5.500 TL vereceğiz, hem de hemen! Biz muhalefette iken bile emekçilerimize sahip çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

        ÇARK SOSYAL MEDYANIN HEDEFİNDE
        CHP liderinin ucuz siyaseti sosyal medyada tepki çekti. Sosyal medyada vatandaşlar CHP'li belediyelerdeki grevleri, büyükşehirlerdek borç bataklarını hatırlattı, zam yapılmaması nedeniyle temizlik işçilerinin görev bıraktığı, sokakların çöplüğe döndüğü görüntüleri paylaştı. İşte CHP liderine yanıt niteliğindeki tweetlerden bazıları:







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