Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.12.2021 14:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.12.2021 15:03
    ABONE OL

    Elebaşı ve örgüt marşları söylenen HDPKK İstanbul kongresi soruşturmasında 12 kişi gözaltına alındı!

    Son dakika haberine göre HDP İstanbul il kongresiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Küçükçekmece'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde 12 Aralık'ta gerçekleştirilen HDP İstanbul İl Örgütü 4. Olağan Kongresi'nde terör örgütü elebaşını övücü slogan atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiğine yönelik tespitler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

    HDPKK’lı bölücülere gözaltı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah operasyon düzenlendiği öğrenildi.



    Operasyonda HDP yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 12 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.



    Aynı soruşturma kapsamında HDP eski yöneticisi Bakan D.'nin de Kars'ta gözaltına alındığı ve İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

    Bir salon dolusu bölücü!



    Küçükçekmece'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde 12 Aralık'ta gerçekleştirilen HDP İstanbul İl Örgütü 4. Olağan Kongresi'nde terör örgütü elebaşını övücü slogan atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiğine yönelik tespitler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Aşkın şehri Konya her mevsim güzel
    Haberler Güncel Elebaşı ve örgüt marşları söylenen HDPKK İstanbul kongresi soruşturmasında 12 kişi gözaltına alındı!
        SON DAKİKA