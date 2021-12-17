Son dakika: Barajlardaki doluluk oranı ne durumda? İSKİ verileri açıkladı

İstanbul'da geçtiğimiz ağustosta 3,4 milyon metreküp seviyesine kadar çıkan günlük su tüketimi ise dün itibarıyla 2 milyon 831 bin metreküp oldu.

Melen ve Yeşilçay'dan 2021'de şu ana kadar alınan su miktarı ise 605,66 milyon metreküp seviyesine çıktı.