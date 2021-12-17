Son dakika: Barajlardaki doluluk oranı ne durumda? İSKİ verileri açıkladı

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 44,68 olarak ölçüldü.
Su miktarı Pabuçdere'de yüzde 6,83, Kazandere'de yüzde 15,03, Sazlıdere'de yüzde 21,44, Alibey'de yüzde 24,51, Darlık'ta yüzde 36,98, Büyükçekmece'de yüzde 41,66, Terkos'ta yüzde 42,55, Elmalı'da yüzde 58,33, Ömerli'de yüzde 73,16, Istrancalar'da yüzde 87,22 olarak kaydedildi.
2021 yılında barajlara düşen yağış miktarı da metrekareye 864,64 kilogram olarak ölçüldü.
Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 388,09 milyon metreküp seviyesine yükseldi.