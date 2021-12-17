Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den CHP'li Özgür Özel'e ekonomi ayarı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) devam eden bütçe görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ekonomi eğitimi üzerine tartışma başlattı.
Özgür Özel, Meclis kürsüsünden yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi ekonomi eğitimi olmamasıyla itham etti.
"KAPTAN AMA KAPTANLIK BELGESİ YOK"
"Geminin kaptanının kaptanlık belgesi yok" diyerek Nureddin Nebati'nin ekonomiyle alakası olmadığını iddia eden Özel, "Bugün Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük ekonomik krizinde ekonominin başında, geminin dümeninde. kaptan ama kaptanlık belgesi, eğitimi yok. Kaptan ama kaptanlık tecrübesi yok." ifadelerini kullandı.
"ECZACI OLUP EKONOMİYE YAPTIĞI TESPİTLERLE İLGİLİ TEBRİK EDİYORUM"
Buna karşılık aldığı ekonomi eğitimi belgesini Özgür Özel'le paylaşacağını söyleyen Nureddin Nebati, "Eczacı olup ekonomiyle ilgili plan bütçe komisyonlarında yer almamasına rağmen ekonomiyle ilgili yaptığı tespitlerle ilgili kendisini tebrik ediyorum." diyerek ekonomi eğitimini kimden aldığını açıkladı.