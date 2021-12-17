Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den CHP'li Özgür Özel'e ekonomi ayarı!

"MALİYE EĞİTİMİMİ CHP'Lİ BURHAN ŞENATALAR'DAN ALDIM"

Nebati, çok eleştirilen ekonomi politikaları için konuşarak hocasının CHP Meclis Üyesi Burhan Şenatalar olduğunu şöyle açıkladı:

"Maliye Politikaları ve Kamu Maliyesi derslerini çok saygı duyduğum, önem verdiğim, her gördüğümde keyfimi yerine getiren çok değerli bir hocadan aldım. CHP Meclis Üyesi Burhan Şenatalar'dan aldım. Ondan öğrendim, onun öğrettikleriyle hareket ediyorum. Biliyorum ki bugün öne sürdüğümüz Türkiye modeli diye beğenmediğiniz modelin önemli ipuçlarını şöyle elini açarak 'Kamu maliyesini anlayan ülkeyi iyi yönetir' derdi. Ona layık olmaya çalışıyorum."