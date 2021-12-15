SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14-15 Şubat'ta BAE'yi (Birleşik Arap Emirlikleri) ziyaret etmesi planlanıyor

İŞTE İMZALANAN ANLAŞMALAR

Başkan Erdoğan ve Bin Zayed huzurunda imzalanan anlaşmalar şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi bağlamında Mali Bilgilerin Değişimine İlişkin Mutabakat Muhtırası

* Abu Dabi Liman Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu (TVF) arasında Mutabakat Muhtırası

* Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile Türkiye Varlık Fonu (TVF) arasında Mutabakat Muhtırası

* Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile Türkiye Varlık Fonu (TVF) arasında (işbirliğine yönelik) Mutabakat Muhtırası

* Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi arasında Mutabakat Muhtırası

* Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ile Borsa İstanbul arasında Mutabakat Muhtırası



* Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası arasında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı

* Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Gümrük Konularında İdari İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması

* Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Enerji Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Muhtırası

* Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı."

10 MİLYAR DOLARLIK FON

Gelen son dakika açıklamasında, Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi "Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye yatırım yapmak üzere, 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır" dedi.

BAE'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI: BİR SONRAKİ AŞAMAYA GEÇMEYE HAZIRIZ!

Birleşik Arap Emirlikleri Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan el Cabir, Türkiye ve BAE arasındaki ilişkiler konusunda çok önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cebir'in açıklamalarından satır başları:

"TİCARET VE SOSYAL BAĞLARIMIZI GELİŞTİRECEĞİZ"

İşbirliğimiz hoşgörü, karşılıklı kazanç, ortak çıkarlar ve elbette ki iki ülke arası köprüler kurma etrafında şekilleniyor.

Ziyaretin temel amacı ise ticareti, iş ortaklıklarını geliştirerek ve başarılı, sürdürülebilir yatırımlar sağlayarak ekonomik değer yaratılmasına yardımcı olmaktır.

BAE ve Türkiye, bölgedeki en dinamik iki ekonomi ve topluma sahip.

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid'in yaptığı bu ziyaret, ilişkimizi ileri seviyelere taşımak için yeni bir döneme işaret ediyor.

İki ülke arasındaki ilişkiyi, mevcut temelin üzerine inşa edeceğiz ve birden fazla sektörde ticaret ve sosyal bağlarımızı geliştireceğiz.

'BİR SONRAKİ AŞAMAYA GEÇMEYE HAZIRIZ'

Enerji, sağlık, tarım, lojistik, nakliye, endüstri, altyapı, finans, turizm konularının yanı sıra iklim değişikliği, enerji, su ve gıda güvenliği gibi konularda yeni ortaklıklar kurmayı amaçlıyoruz.

BAE Türkiye'nin en büyük bölgesel ticaret ortağıdır. 2019'dan 2020'ye kadar BAE'nin Türkiye'ye ihracatı yüzde 110'dan fazla artarken, toplam ticaret yüzde 21 arttı.

BAE son 5 yılda Türkiye'de en çok ulaşım, yenilenebilir enerji ve turizm sektörlerine yatırım yaptı.

BAE'deki Türk yatırımları ise inşaat, otomotiv parçaları ve yenilenebilir enerjiye odaklandı.

Şimdi daha fazla işbirliği, daha fazla yatırım için yeni yollar belirleyerek bu başarılı yatırımları ve bir sonraki aşamaya geçmeye hazırız.

Bu ortaklıkları çeşitli alanlara ve çeşitli endüstrilere yaymayı dört gözle bekliyorum.

Abu Dabi Liman Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu arasında Mutabakat Muhtırası'nı, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut ile Abu Dabi Liman Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Al Shamsi imzaladı.

Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile Türkiye Varlık Fonu arasındaki Mutabakat Muhtırası'na Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut ile Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi imza attı.

Abu Dabi Kalkınma Holdingi ile Türkiye Varlık Fonu arasında işbirliğine yönelik Mutabakat Muhtırası Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut ile Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi tarafından imzalandı.

Abu Dabi Kalkınma Holdingi ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi arasında Mutabakat Muhtırası'na Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Al Suwaidi imza attı.

Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ile Borsa İstanbul arasında Mutabakat Muhtırası'nı Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan ile Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Saeed Al Dhaheri imzaladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası arasında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı'nı, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Suhail bin Mohamed Al Mazroui imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Gümrük Konularında İdari İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması'na Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile BAE Kimlik, Vatandaşlık, Gümrük ve Liman Güvenliği Kurumu Başkanı Ali Muhammed Bin Hammad Al Shamsi imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Enerji Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Muhtırası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Al Mazroui tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile BAE İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Çevre Bakanı Mariam Bint Mohamed Al Muhairi imzaladı.

TÜRKİYE'DEN BAE'YE ZİYARET

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Aralık ayında Abu Dabi'ye bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. İki ülke arasında çok verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, Aralıkta Abu Dabi'yi ziyaret edeceğini söyledi.

Karşılama töreninde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da yer aldı.

HEDEF TİCARET HACMİNİ BÜYÜTMEK

Türkiye ile BAE arasındaki ikili ticaret yaklaşık 9 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Her iki ülkenin hedefi de ticaret hacmini iki katına çıkarmak olacak.