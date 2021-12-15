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    • 15.12.2021 21:40
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    SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14-15 Şubat'ta BAE'yi (Birleşik Arap Emirlikleri) ziyaret etmesi planlanıyor

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14-15 Şubat tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret etmesini planladıklarını aktardı. İşte Başkan Erdoğan'ın BAE ziyaretinin ayrıntıları...

    Başkan Erdoğan’ın BAE’ye gideceği tarih

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) temaslarının ardından basına açıklamada bulundu.

    14-15 ŞUBAT
    Erdoğan'ın BAE ziyaretine ilişkin çalışmaların başladığını belirten Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti konusunda 14-15 Şubat için planlama yapıyoruz. 15 Şubat'ta Expo 2020'de Türkiye milli günü etkinliği düzenlemeyi planlıyoruz. Bugün muhataplarımızla da görüştük." diye konuştu.

    VELİAHT PRENS TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım'da Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ı resmi törenle karşıladı

    Konuk Veliaht Prens bin Zayed'in bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti.

    Başkan Erdoğan, bin Zayed'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

    Erdoğan ve bin Zayed'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

    BAE Veliaht Prensi bin Zayid Ankara'da

    Bin Zayed, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

    Heyetlerini birbirine takdim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bin Zayed, merdivenlerde Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

    İMZALAR ATILDI
    Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve bin Zayed'in heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından anlaşmalar imzaladı.

    İŞTE İMZALANAN ANLAŞMALAR
    Başkan Erdoğan ve Bin Zayed huzurunda imzalanan anlaşmalar şu şekilde:
    "Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi bağlamında Mali Bilgilerin Değişimine İlişkin Mutabakat Muhtırası
    * Abu Dabi Liman Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu (TVF) arasında Mutabakat Muhtırası
    * Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile Türkiye Varlık Fonu (TVF) arasında Mutabakat Muhtırası
    * Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile Türkiye Varlık Fonu (TVF) arasında (işbirliğine yönelik) Mutabakat Muhtırası
    * Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi arasında Mutabakat Muhtırası
    * Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ile Borsa İstanbul arasında Mutabakat Muhtırası


    * Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası arasında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı
    * Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Gümrük Konularında İdari İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması
    * Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Enerji Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Muhtırası
    * Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı."

    10 MİLYAR DOLARLIK FON
    Gelen son dakika açıklamasında, Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi "Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye yatırım yapmak üzere, 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır" dedi.

    BAE'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI: BİR SONRAKİ AŞAMAYA GEÇMEYE HAZIRIZ!
    Birleşik Arap Emirlikleri Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan el Cabir, Türkiye ve BAE arasındaki ilişkiler konusunda çok önemli değerlendirmelerde bulundu.

    Cebir'in açıklamalarından satır başları:

    "TİCARET VE SOSYAL BAĞLARIMIZI GELİŞTİRECEĞİZ"
    İşbirliğimiz hoşgörü, karşılıklı kazanç, ortak çıkarlar ve elbette ki iki ülke arası köprüler kurma etrafında şekilleniyor.

    Ziyaretin temel amacı ise ticareti, iş ortaklıklarını geliştirerek ve başarılı, sürdürülebilir yatırımlar sağlayarak ekonomik değer yaratılmasına yardımcı olmaktır.

    BAE ve Türkiye, bölgedeki en dinamik iki ekonomi ve topluma sahip.

    Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid'in yaptığı bu ziyaret, ilişkimizi ileri seviyelere taşımak için yeni bir döneme işaret ediyor.

    İki ülke arasındaki ilişkiyi, mevcut temelin üzerine inşa edeceğiz ve birden fazla sektörde ticaret ve sosyal bağlarımızı geliştireceğiz.

    'BİR SONRAKİ AŞAMAYA GEÇMEYE HAZIRIZ'
    Enerji, sağlık, tarım, lojistik, nakliye, endüstri, altyapı, finans, turizm konularının yanı sıra iklim değişikliği, enerji, su ve gıda güvenliği gibi konularda yeni ortaklıklar kurmayı amaçlıyoruz.

    BAE Türkiye'nin en büyük bölgesel ticaret ortağıdır. 2019'dan 2020'ye kadar BAE'nin Türkiye'ye ihracatı yüzde 110'dan fazla artarken, toplam ticaret yüzde 21 arttı.

    BAE son 5 yılda Türkiye'de en çok ulaşım, yenilenebilir enerji ve turizm sektörlerine yatırım yaptı.

    BAE'deki Türk yatırımları ise inşaat, otomotiv parçaları ve yenilenebilir enerjiye odaklandı.

    Şimdi daha fazla işbirliği, daha fazla yatırım için yeni yollar belirleyerek bu başarılı yatırımları ve bir sonraki aşamaya geçmeye hazırız.

    Bu ortaklıkları çeşitli alanlara ve çeşitli endüstrilere yaymayı dört gözle bekliyorum.

    Abu Dabi Liman Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu arasında Mutabakat Muhtırası'nı, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut ile Abu Dabi Liman Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Al Shamsi imzaladı.

    Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile Türkiye Varlık Fonu arasındaki Mutabakat Muhtırası'na Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut ile Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi imza attı.

    Abu Dabi Kalkınma Holdingi ile Türkiye Varlık Fonu arasında işbirliğine yönelik Mutabakat Muhtırası Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut ile Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi tarafından imzalandı.

    Abu Dabi Kalkınma Holdingi ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi arasında Mutabakat Muhtırası'na Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Al Suwaidi imza attı.

    Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ile Borsa İstanbul arasında Mutabakat Muhtırası'nı Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan ile Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Saeed Al Dhaheri imzaladı.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası arasında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı'nı, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Suhail bin Mohamed Al Mazroui imzaladı.

    Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Gümrük Konularında İdari İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması'na Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile BAE Kimlik, Vatandaşlık, Gümrük ve Liman Güvenliği Kurumu Başkanı Ali Muhammed Bin Hammad Al Shamsi imza attı.

    Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Enerji Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Muhtırası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Al Mazroui tarafından imzalandı.

    Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile BAE İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Çevre Bakanı Mariam Bint Mohamed Al Muhairi imzaladı.

    TÜRKİYE'DEN BAE'YE ZİYARET
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Aralık ayında Abu Dabi'ye bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. İki ülke arasında çok verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, Aralıkta Abu Dabi'yi ziyaret edeceğini söyledi.

    BAE ile hangi anlaşmalar imzalanacak?

    Karşılama töreninde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da yer aldı.

    10 yıl aradan sonra ilk kez geliyor! BAE'den Türkiye'ye kritik ziyaret

    HEDEF TİCARET HACMİNİ BÜYÜTMEK
    Türkiye ile BAE arasındaki ikili ticaret yaklaşık 9 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Her iki ülkenin hedefi de ticaret hacmini iki katına çıkarmak olacak.

    Görüşme tarihi yaklaştıkça, geçmişteki görüş ayrılıklarına rağmen, toplantıdan olumlu sonuçlar çıkacağına dair beklentiler ağırlık kazanıyor. Toplantıdan önce, BAE kaynakları, ülkenin kurucusu Şeyh Zayed döneminden bu yana katılımcı projelere devam edildiği ve siyasi gerilimlerin BAE'nin yararlı projelere olan bağlılığını değiştirmediği mesajını verdi.

    OLUMLU KATKILAR YAPACAK
    BAE Veliaht Prensinin yıllar sonra Türkiye'ye yapacağı ziyarette yıpranan ilişkilerin onarılması ve ekonomik ilişkilerin artması ilk hedef olarak görülüyor. Ancak toplantıda ülkelerin ekonomik faaliyetlerinin yanı sıra bütün bir bölgenin siyasi, ekonomik ve güvenlik konularında da olumlu katkılar yapabilecek başlıklar masada olacak.

        İKİ ÜLKE DE OLUMLU
        BAE ile Türkiye arasındaki soğuk ilişkiler, yaklaşık on yıldır, bazı konulardaki siyasi yorum farklılıklarından ileri geliyor; ancak iki ülkede ilişkileri düzeltme konusunda olumlu bir tavra sahip. Gelişecek yeni işbirliğinin, iki ülkenin de ekonomisine olumlu katkı yapacağı ön görülüyor.

        Ankara ziyaretinde BAE, Türkiye ile daha derin ekonomik bağlar hedefliyor ve yatırımını çeşitlendirmek istiyor. Kasım sonunda Dubai'de iki ülke arasında ortak bir iş forumu da düzenlenecek ve ülkenin iş dünyası toplanacak.




        "TÜRKİYEMİZE HAYIRLI HABERLERLE DÖNÜYORUZ"
        Türkiye İhracatçılar Meclis Başkanı İsmail Gülle, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ülkemizin ihracatını, istihdamını artırmak için BAE'de görüşmeler yaptık. Türkiyemize hayırlı haberlerle dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

        BAE EKONOMİ BAKANI MARİ'DAN "TÜRKİYE İLE EKONOMİK İLİŞKİLER GÜÇLENİYOR" VURGUSU
        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, ülkesi ile Türkiye arasında güçlenmeye devam eden ekonomik ilişkilerin, farklı alanlarda yeni ortaklıklar kurma yönünde büyük fırsatlar sunduğunu belirtti.

        BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre Mari, Dubai'de düzenlenen Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının ardından Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

        BAE ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenerek devam ettiğini söyleyen Mari, bunun ticaret ve yatırım başta olmak üzere çeşitli sektörlerdeki farklı alanlarda yeni ortaklıklar oluşturma yönünde büyük fırsatlar sunduğuna dikkati çekti.

        Türkiye ile BAE'nin ekonomi, ticaret ve yatırımın hemen hemen tüm alanlarında güçlü ortaklıklarla birbirine bağlı olduğunu aktaran Mari, "Bugün de iki ülke arasında sürdürülebilir ekonomik ortaklıkta yeni bir dönem başlatıyoruz." dedi.

        Haberde ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2019'a göre yüzde 21 artış gösterdiği, 2021'in ilk yarısında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 arttığı kaydedildi.

        İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİNİ ARTIRMA PLANI
        WAM'ın haberine göre, BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani ez-Zuyudi ve Bakan Muş'un katılımıyla gerçekleştirien Türkiye-BAE Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında, iki ülke arasında petrol dışındaki ticareti çeşitlendirme ve ticaret hacmini artırmaya yönelik bir çalışma planı üzerinde mutabakat sağlandı.

        BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zuyudi, iki ülkenin stratejik konumuna dikkati çekerek, Türk ürünlerinin Orta Doğu, Asya ve Afrika ülkelerine ulaşması açısından BAE'nin köprü görevi görebileceği gibi BAE ürünlerinin de Avrupa ve bazı Asya ülkelerine ulaşması yönünde Türkiye'nin önemli bir pazar olduğuna işaret etti.

        Zuyudi, ülkesindeki ekonomik gelişmelere ve projelere dikkati çekerek, Türk firmalarına bu gelişmelerden yararlanmaları çağrısında bulundu.


        YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI OLACAĞINA İNANIYORUZ
        Öte yandan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ve BAE, ikili ekonomik ilişkilerini güçlendirme ve bölgesel iş birliği fırsatlarından yararlanma hususlarında kararlıdır. Bunun, Türkiye-Körfez ilişkilerinde bölgesel istikrar açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyoruz." dedi.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14-15 Şubat'ta BAE'yi (Birleşik Arap Emirlikleri) ziyaret etmesi planlanıyor
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