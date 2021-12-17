Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.12.2021 08:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.12.2021 08:29
    ABONE OL

    Meclis'teki bütçe maratonunda son viraja gelindi

    2022 yılına ait bütçe teklifinin maddeleri Genel Kurul'da kabul edildi. Bugün saat 14.00'te kapanış oturumu yapılacak. Kapanış oturumu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanacak. Yürütme adına hükümet temsilcileri Genel Kurul salonunda yerini alacak.

    Meclis'teki 2,5 aylık bütçe görüşmelerinde sona gelindi. Komisyon safhasının ardından, Genel Kurul'da 11 gün aralıksız mesai yapıldı.

    Bakanlar 2022 yılı bütçelerini savundu. Müzakereler ve soru cevap bölümleri tamamlandı.

    Son olarak bütçe teklifinin maddeleri 14 saati bulan müzakerelerin sonucunda kabul edildi. Bugün saat 14.00'te bütçenin kapanış oturumu yapılacak.

    Kapanış oturumu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanacak. Yürütme adına hükümet temsilcileri Genel Kurul salonunda yerini alacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Aşkın şehri Konya her mevsim güzel
    Haberler Güncel Meclis'teki bütçe maratonunda son viraja gelindi
        SON DAKİKA