TBMM’de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun el hareketinden sonra, vekiller de gaza geldi

TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında CHP'li milletvekilleri kürsüyü adeta panayıra çevirdi. Geçen hafta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çirkin el hareketinden sonra, vekiller de gaza geldi.

CHP'li vekiller, kürsüye meyve, çocuk bezi, yumurta gibi ürünleri taşıyarak şov yapmak istedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, bir file içinde et, yağ, yumurta, süt ve ekmekten oluşan gıda ürünlerini kürsüden vekillere gösterip fiyatlarına dikkat çekti.

Aygün, daha sonra mango meyvesini göstererek "Millet mango yiyemiyor" dedi! CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay da yanında taşıdığı bir kasa portakalı, konuşmasının sonunda kürsüden döktü.

Afyonkarahisar vekili Burcu Köksal da çocuk bezi ve un paketlerini göstererek şova devam etti. AK Parti ve MHP'li vekiller, "Milletin Meclisi'nin panayır yerine çevirdiniz. Bu ne ciddiyetsizlik" diyerek çirkin şova tepki gösterdi.