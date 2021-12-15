Son dakika! ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den 20 bin sözleşmeli personel alım duyurusu

Son dakika haberleri... ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin açıklama geldi. Halis Aygün, tercih sürecinin yarın başlatılacağını bildirdi.
20 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI İÇİN TERCİH SÜRECİ BAŞLIYOR
Aygün, "Sağlık Bakanlığının 20.000 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız. Sizlere ve sağlık camiasına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Pazartesi günü konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'ye gönderildi" ifadelerini kullanmıştı.