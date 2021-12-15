Son dakika! ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den 20 bin sözleşmeli personel alım duyurusu

Aygün, "Sağlık Bakanlığının 20.000 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız. Sizlere ve sağlık camiasına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.