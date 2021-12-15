Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu'nun tacize uğradığı o anların kaydı Türkiye'nin gündemine oturdu. Södekoğlu, iş çıkışı evine giderken bir kişi tarafından takip edildi. Şahsın daha sonra cinsel organını Södekoğlu göstermeye çalıştı. Genç muhabirin şikayeti üzerine yakalanan sapık gözaltına alındı. O sapık karakol çıkışı muhabir ile karşı karşıya geldi. Tacize uğrayan Tuğba Södekoğlu mikrofonu sapığa uzatarak ''Hiç utanmadınız mı?'' diye sordu. Peki Tacize uğrayan Tuğba Södekoğlu kimdir? Tuğba Södekoğlu kaç yaşında, nereli, eşi kim? İşte İnstagram hesabı...