Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu'nun tacize uğradığı o anların kaydı Türkiye'nin gündemine oturdu. Södekoğlu, iş çıkışı evine giderken bir kişi tarafından takip edildi. Şahsın daha sonra cinsel organını Södekoğlu göstermeye çalıştı. Genç muhabirin şikayeti üzerine yakalanan sapık gözaltına alındı. O sapık karakol çıkışı muhabir ile karşı karşıya geldi. Tacize uğrayan Tuğba Södekoğlu mikrofonu sapığa uzatarak ''Hiç utanmadınız mı?'' diye sordu. Peki Tacize uğrayan Tuğba Södekoğlu kimdir? Tuğba Södekoğlu kaç yaşında, nereli, eşi kim? İşte İnstagram hesabı...
TUĞBA SÖDEKOĞLU KİMDİR?
Muhabir Tuğba Södekoğlu 1 Ağustos 1992 İstanbul doğumludur. Aslen Kastamonulu olan Södekoğlu, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur.
29 yaşında olan muhabir, 2020 yılında Eray Kınay ile nişanlandı.
TUĞBA SÖDEKOĞLU KARİYERİ
2012 yılında CNN Türk kanalı aracılığıyla medya sektörüne giriş yapan Tuğba Södekoğlu, 2013 yılında ATV'ye geçiş yaptı. 5 yıl boyunca muhabirlik görevini sürdürdü.
ATV'de görev yaptığı 5 yılın ardından 2018 yılında ise Show TV'ye transfer oldu. Show Ana Haber Bülteni ve Show Haber Hafta Sonu gibi programlarda muhabir olarak yer aldı.