Son dakika: Kaç doz aşı Omicron varyantına karşı korur?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın, yaptığı açıklamada, virüsün kendi soyunu sürdürebilmesi için sürekli değişim halinde olduğunu, mutasyonlara uğradığını söyledi.
Prof. Dr. Akın, 'Omicron' varyantının 'Delta' ya da 'Deltaplus' varyantına göre 3 kat daha bulaşıcı olduğuna dair bilgilerin yayımlandığını, Güney Afrika'da ve bazı ülkelerde çok hızlı bir şekilde yayılma özelliği gösterdiğini belirtti.
'Omicron' varyantının ne kadar şiddetli hastalığa yol açtığına yönelik kanıtların şu anda yeterli olmadığını söyleyen Akın, "Yeterli olmadığı için bazıları bunu çok hafife alıyor ama yakın zamanda bildirilen bir ölüm olayı da var. 'Bu kadar öldürücü mü, değil mi?' bu o kadar çok açık değil. Çok hızlı yayılabilen bir varyantla karşılaşmış olmamız, bizi önümüzdeki günlerde çok daha dikkatli ve tedbirli olmaya sevk ediyor" diye konuştu.