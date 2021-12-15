Son dakika: Kaç doz aşı Omicron varyantına karşı korur?

'Omicron' varyantının ne kadar şiddetli hastalığa yol açtığına yönelik kanıtların şu anda yeterli olmadığını söyleyen Akın, "Yeterli olmadığı için bazıları bunu çok hafife alıyor ama yakın zamanda bildirilen bir ölüm olayı da var. 'Bu kadar öldürücü mü, değil mi?' bu o kadar çok açık değil. Çok hızlı yayılabilen bir varyantla karşılaşmış olmamız, bizi önümüzdeki günlerde çok daha dikkatli ve tedbirli olmaya sevk ediyor" diye konuştu.