Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/ kadro ihdası yapılmıştır. 20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'ye gönderildi" dedi.