Son dakika: Bakan Koca haftalık vaka tablosunu paylaştı! İşte en çok vakanın arttığı il

Bakan Koca haftalık vaka tablosunu paylaştı. Koca, "27 Kasım-3 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." dedi.
ZİRVEDE İSTANBUL
Sağlık Bakanlığı'nın 27 Kasım-3 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı.