Meliha Özsu kimdir, kaç yaşında, nereli? Müge Anlı Meliha Özsu olayı nedir? Meliha Özsu'yu kim öldürdü? Cinayetin detayları...

MELİHA ÖZSU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

18 yaşındaki Meliha Özsu kayıp olarak aranıyordu ancak dosyası daha sonra cinayete dönüştü. 2015 yılında babasının evinden çıkıp giden genç kızın silah öldürüldüğü ve vücudunda kesici alet izleri olduğu ortaya çıktı. Kurşunların talihsiz kadının başı ve omzuna isabet ettiği öğrenildi.

Meliha Özsu'nun annesi nne Aysel Gençtürk, kocasından şüphelenip Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Aysel Hanım, eşi zamanında Meliha'yı kendisine verseydi, kızının okuyan bir insan, düzgün bir insan olacağını, kızının öldüğünü, kızı kocaya gidince de eski eşinin asla araştırmadığını, iyi aileler dediğini, kızının cesedi bulununca bile kendisinin 1 ay sonra bunu öğrendiğini, kendisinin bir anne olduğunu belirtti.