Meliha Özsu kimdir, kaç yaşında, nereli? Müge Anlı Meliha Özsu olayı nedir? Meliha Özsu'yu kim öldürdü? Cinayetin detayları...

Hafta içi her gün ATV ekranlarına gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün Meliha Özsu'nun şüpheli ölümü ele alınıyor. Bir süredir kayıp olarak aranan 18 yaşındaki genç kızın cesedinin kimsesizler mezarlığına gömüldüğü öğrenildi. Vicudunda kesikler olduğu ortaya çıkan Meliha'nın silahla öldürülüğü tespit edildi. Peki kim neden öldürdü? Meliha Özsu kimdir, kaç yaşında, nereli? Müge Anlı Meliha Özsu olayı nedir? Cinayetin detayları haberimizde!
MELİHA ÖZSU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
18 yaşındaki Meliha Özsu kayıp olarak aranıyordu ancak dosyası daha sonra cinayete dönüştü. 2015 yılında babasının evinden çıkıp giden genç kızın silah öldürüldüğü ve vücudunda kesici alet izleri olduğu ortaya çıktı. Kurşunların talihsiz kadının başı ve omzuna isabet ettiği öğrenildi.
Meliha Özsu'nun annesi nne Aysel Gençtürk, kocasından şüphelenip Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Aysel Hanım, eşi zamanında Meliha'yı kendisine verseydi, kızının okuyan bir insan, düzgün bir insan olacağını, kızının öldüğünü, kızı kocaya gidince de eski eşinin asla araştırmadığını, iyi aileler dediğini, kızının cesedi bulununca bile kendisinin 1 ay sonra bunu öğrendiğini, kendisinin bir anne olduğunu belirtti.
MÜGE ANLI MELİHA ÖZSU CİNAYETİNİN DETAYLARI!
Müge Anlı ve ekibi 18 yaşındaki Meliha Özsu'nun cinayetinin aydınlatılması için araştırmalarını sürdürüyor. Anne Aysel Gençtürk, eski eşinden şüphelendiği gerekçesiyle Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Meliha Özsu'nun babası ise kızının 6 senedir annesinde yaşadığını düşündüğünü dile getirdi.
2015 yılında babasının evinden çıkıp giden Meliha Özsu'dan bir daha haber alınamadı. Yıllardır kayıp olarak bilinen Meliha Özsu'nun silah öldürüldüğü ve vücudunda kesici alet izleri olduğu ortaya çıktı.
Kurşunların talihsiz kadının başı ve omzuna isabet ettiği öğrenildi. Anne Aysel Gençtürk, eski eşinden şüphelendiği gerekçesiyle Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.
Aysel Hanım, eşi zamanında Meliha'yı kendisine verseydi, kızının okuyan bir insan, düzgün bir insan olacağını, kızının öldüğünü, kızı kocaya gidince de eski eşinin asla araştırmadığını, iyi aileler dediğini, kızının cesedi bulununca bile kendisinin 1 ay sonra bunu öğrendiğini, kendisinin bir anne olduğunu belirtti.
Meliha Özsu'nun babasının ifadeleri ise şüpheleri arttırdı. Anne Aysel Gençtürk, eski eşinin bir şeyler bildiğini ancak sakladığını iddia etti. Baba ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.