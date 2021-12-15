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    • Güncel
    • 15.12.2021 08:49
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    • 15.12.2021 09:47
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    Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor: Yazılı açıklama yapılacak!

    Son dakika haberine göre, Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.

    İHA
    Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor!

    Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.




    14 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.

    'KIŞ' VURGULU ÇAĞRI
    Günlük verileri değerlendiren Bakan Koca, "KIŞ ŞARTLARINDA hastalığın bulaşması kolaylaşacak. Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır. Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiği unutulmamalı. Alması tümüyle size bağlı tedbirleri almalısınız" ifadelerini kullandı.

    AŞILAMADA SON DURUM
    18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,17, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,14 olarak kayıtlara geçti.

    Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 935 bin 289 doza yükseldi.

    18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

    En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

    13 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        12 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        11 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        10 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            9 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            8 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            7 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                6 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                5 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                4 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
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