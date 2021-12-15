Son dakika: Vapur seferleri iptal mi edildi? İstanbul İDO, BUDO seferleri iptal mi, ne zaman başlayacak?

Marmara'da etkisini gösteren şiddetli yağış nedeniyle vapur seferlerinin iptal edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Konu hakkında önemli bir son dakik açıklaması yapıldı. Milyonlarca kişi şimdi bu detayı araştırıyor. Peki, vapur seferleri iptal mi edildi? İstanbul İDO, BUDO seferleri iptal mi, ne zaman başlayacak? İşte haberin detayı...
VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ? İSTANBUL İDO, BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.15 Yalova-Yenikapı, saat 07.46 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 08.30
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 19.01 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri gerçekleştirilemeyecek.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) -İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.