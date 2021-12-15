Son dakika: Vapur seferleri iptal mi edildi? İstanbul İDO, BUDO seferleri iptal mi, ne zaman başlayacak?

Marmara'da etkisini gösteren şiddetli yağış nedeniyle vapur seferlerinin iptal edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Konu hakkında önemli bir son dakik açıklaması yapıldı. Milyonlarca kişi şimdi bu detayı araştırıyor. Peki, vapur seferleri iptal mi edildi? İstanbul İDO, BUDO seferleri iptal mi, ne zaman başlayacak? İşte haberin detayı...