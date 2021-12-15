Çavuşoğlu, Afrika, Asya ve Latin Amerika'yla ilişkilerde önemli adımlar atıldığını ve atılmaya devam edildiğini belirterek şöyle dedi: "Önümüzdeki hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi'yle, Afrika'yla ilişkilerimizde yeni bir döneme giriyoruz.