SON DAKİKA: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin 6 teröristin öldürüldüğü mağarayı inceledi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Eren Kış-8 Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği mağarayı inceledi.
Çetin, Eren Kış-8 Operasyonu'nun gerçekleştirildiği Mardin'e gitti. Operasyonların sürdüğü Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesine geçen Çetin, burada 6 PKK teröristin etkisiz hale getirildiği mağarada incelemelerde bulundu.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, jandarma personelini başarılı operasyonu nedeniyle tebrik etti.
Operasyon kapsamında, jandarma komandolar teröristlerin saklandığı yer altı mağarasını inceledi ve arama yaptı.