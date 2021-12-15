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    • 15.12.2021 18:59
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    SON DAKİKA: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin 6 teröristin öldürüldüğü mağarayı inceledi

    Son dakika haberleri... Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Eren Kış-8 Operasyonu kapsamında Mardin Nusaybin Bagok'ta 6 teröristin öldürüldüğü mağarayı inceledi. Mağara daha sonra iş makineleri tarafından kullanılmaz hale getirildi.

    Arif Paşa inlerine girdi

    Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Eren Kış-8 Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği mağarayı inceledi.

    Çetin, Eren Kış-8 Operasyonu'nun gerçekleştirildiği Mardin'e gitti. Operasyonların sürdüğü Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesine geçen Çetin, burada 6 PKK teröristin etkisiz hale getirildiği mağarada incelemelerde bulundu.

    Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, jandarma personelini başarılı operasyonu nedeniyle tebrik etti.

    Operasyon kapsamında, jandarma komandolar teröristlerin saklandığı yer altı mağarasını inceledi ve arama yaptı.

        Bir metre yüksekliğinde ve üç metre genişliğinde bir girişe sahip olan yer altı mağarasına giren jandarma komandolar, teröristlerin, mağarayı bölümlere ayırdığını ve belirli bir mesafe aşağıya inildikten sonra başka yaşam alanları oluşturulduğunu belirledi.

        Sığınakların da bulunduğu bu mağarada, çok sayıda silah, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

        Bu operasyonla jandarma komandolar, teröristlerin yer altında oluşturdukları mağarayı da deşifre etmiş oldu.
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            Haberler Güncel SON DAKİKA: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin 6 teröristin öldürüldüğü mağarayı inceledi
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